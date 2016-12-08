На днях, 6 декабря, в тульской области сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать из ледяной воды косулю, которая умудрилась провалиться под лёд. Спасательная операция длилась четыре часа, передаёт "Первый Тульский".

ЧП произошло в районе деревни Бунырево под Тулой. В МЧС позвонила женщина и рассказала, что посреди Оки застряла какая-то собака и теперь не может выбраться на берег. Но спасать пришлось именно косулю.

Спасатели удивились, как животное смогло продержаться, ведь всё туловище уже целиком скрылось подо льдом.

Подобраться к ней смогли лишь на лодке. Когда косулю вытащили, оказалось, что из-за переохлаждения и усталости она не может двигаться.

На время косулю пришлось приютить одному из местных жителей. А позже, отогревшаяся пленница была осмотрена егерем и выпущена в лес.