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Как Князь в Metro гостил: один из основателей "Короля и Шута" рассказал, почему рокеры не стареют

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Гость Metro. Соавтор легендарных хитов «Короля и Шута» рассказывает о старых песнях и новых увлечениях

Сегодня 10:01

26 ноября группа КняZz в год своего пятилетия даст большой концерт в петербургском клубе «Космонавт». В преддверии этого шоу лидер коллектива и сооснователь одной из знаковых групп 1990–2000-х – «Король и Шут» – Андрей Князев пришёл в редакцию газеты Metro и убедил нас в том, что ему есть чем ещё удивить публику.

– Рокеры не стареют! – воскликнул Андрей, отвечая на вопрос о том, что в начале 2000-х, когда «Король и Шут» были на пике творчества, казалось: пройдёт 10 лет, и вся эта сказочная тема песен уйдёт на второй план, а «КиШ» повзрослеет и в таком формате покинет сцену.

– Да, мне уже за сорок, и внешний характер моей музыки вроде бы не изменился, но внутренне это не так, – говорит Князь. – Если раньше мне было интересно просто рассказать историю – то есть два человека куда-то идут, что-то с ними происходит, то теперь я концентрируюсь больше на психологии, открываю «потайные комнаты».  Почему я продолжаю этим заниматься? К примеру, у людей, которые ходят в тренажёрный зал, вырабатывается гормон счастья. Вот и я после каждого концерта счастлив. А песни со временем превратились из музыки и текста в средство общения.

Подводить итоги первой пятилетки собственной группы Андрей не спешит, не разделяет то, что было в «Короле и Шуте» и КняZz, а также не боится обвинений критиков в самоплагиате.

– Да, за пять лет мы выпустили пять альбомов, но, с одной стороны, к моменту создания группы КняZz у меня уже было много готового материала, во-вторых, всем не угодишь.

Эксплуатируешь» старые темы – говорят, что нет развития. Пишешь более лёгкий материал – обвиняют в том, что нюни распустил. Да и вообще «Князю не идёт петь, лучше бы выпивал».

Кстати, пить музыкант бросил. Совсем. Даже на Новый год ни капли, признался он Metro. И «переквалифицировался» в аниматора. Во время тура в поддержку будущего альбома, который выйдет в 2017 году, музыканты собираются показать анимационный клип на песню «Лесник», полностью сделанный Андреем Князевым.

– Я начинал как художник и уже потом стал музыкантом. Так что анимация – это логичное продолжение юношеских увлечений. Над клипом на песню «Лесник» я работаю уже 1,5 года в одиночку, это очень кропотливая и сложная работа. Что касается технологии, то сначала кадры рисуются в карандаше, потом раскрашиваются.

Домашние Андрея Князева, по словам музыканта, его песни больше слушают, чем подпевают.

– Кроме младшей дочки, у которой какое-то потрясающее ощущение музыки, – говорит музыкант. – Ей 6 лет, но она уже с самого раннего возраста восприимчива к творчеству.

А вот тёща нередко становится первым «дегустатором» новых хитов.

– «Ели мясо мужики» – это её оживший кошмар, – шутит Князь, вспоминая один из легендарных хитов «Короля и Шута». 

КняZz

•    Образована в 2011 году. Сочетает элементы панк-рока, фолк-рока, готик-рока и даже ска.
•    Не только «КиШ». В 2005 году у Князя уже выходил сольный альбом «Любовь негодяя».
•    География. Почти все участники группы живут в Купчино.
•    КняZz. Необычное написание названия задумано с целью упростить поиск информации о группе через поисковики.

 

О новом альбоме: Андрей Князев

"Песни для шестого альбома группы КняZz уже написаны. Экспериментальными они не будут, но после лирического предыдущего альбома мы сконцентрируемся на гитарном звуке. Раньше я больше внимания уделял вокалу, но пришло время для изменений".

Андрей Князев: Княzz – приятная ноша

КняZz всё-таки – это отдельная страница истории? Или логичное продолжение «КиШа»?
Второе. Я не разделяю творчество этих групп. «КиШ» прекратил существование, поскольку я не стал возвращаться в группу, которую воспринимаю как наш с Мишей (Горшенёв, вокалист, скончался в 2013 году) тандем. Я принял на себя всю ношу совместного творчества. Приятную ношу.

Вы ушли из «Короля и Шута», когда Михаил Горшенёв серьёзно увлёкся театром – мюзиклом TODD («Суини Тодд»). Вам было неинтересно?
Там была сложная история. Мы очень давно задумывались о том, чтобы попробовать себя в актёрских формах. Даже на камеру что-то записывали. Была идея сделать спектакль, поставив на сцене десяток своих песен. В виде новелл. Чужие истории нам были неинтересны. И первый раз театру, который потом поставил мюзикл TODD, мы отказали. Но когда Бёртон выпустил свой фильм, Миша загорелся идеей, и выбить её было невозможно. Он, конечно, предлагал мне второстепенных персонажей – палача и так далее. Но я люблю более эмоциональные образы. Мы разошлись на этой почве, а потом и «КиШа» не стало.

Ряд песен из последних альбомов, по вашим словам, написаны в начале 90-х. Где вы их откапываете? На чердаке?
Конечно (смеётся). У меня есть каталог неизданных песен. Тогда я их записывал на магнитофон «Соната», играя на акустической гитаре. Сейчас оцифровал и закачал в компьютер. Почему решаю в тот или иной момент к ним вернуться? Потому что у каждой песни своя судьба. Где-то не было текста. Или не было идеи аранжировки. Или не было припева. Просто пришло время. То же самое было и в «Короле и Шуте».

А вам не кажутся эти темы начала 90-х наивными?
Вы знаете, юношеское сознание тем и хорошо, что оно чистое. По мере того как мы слушаем всё больше музыки, появляются шаблоны в мышлении. Музыка себя повторяет, всё идёт по накатанной.

Вам никогда не хотелось в своей лирике от историй уйти в сторону, к примеру, социальных тем, как принято в русском роке?  
У меня как-то с этой темой не сложилось. К тому же я рисую иллюстрации к своим песням. И каждый раз, когда рождается текст, история, я представляю, как это можно визуализировать. Мне важны персонажи, образы. И они независимо от темы получаются в стиле «сказка – ложь, да в ней намёк». То есть и  в сказочных сюжетах могут прятаться социальные моменты.

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