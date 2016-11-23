Как Князь в Metro гостил: один из основателей "Короля и Шута" рассказал, почему рокеры не стареют

26 ноября группа КняZz в год своего пятилетия даст большой концерт в петербургском клубе «Космонавт». В преддверии этого шоу лидер коллектива и сооснователь одной из знаковых групп 1990–2000-х – «Король и Шут» – Андрей Князев пришёл в редакцию газеты Metro и убедил нас в том, что ему есть чем ещё удивить публику.

– Рокеры не стареют! – воскликнул Андрей, отвечая на вопрос о том, что в начале 2000-х, когда «Король и Шут» были на пике творчества, казалось: пройдёт 10 лет, и вся эта сказочная тема песен уйдёт на второй план, а «КиШ» повзрослеет и в таком формате покинет сцену.

– Да, мне уже за сорок, и внешний характер моей музыки вроде бы не изменился, но внутренне это не так, – говорит Князь. – Если раньше мне было интересно просто рассказать историю – то есть два человека куда-то идут, что-то с ними происходит, то теперь я концентрируюсь больше на психологии, открываю «потайные комнаты». Почему я продолжаю этим заниматься? К примеру, у людей, которые ходят в тренажёрный зал, вырабатывается гормон счастья. Вот и я после каждого концерта счастлив. А песни со временем превратились из музыки и текста в средство общения.

Подводить итоги первой пятилетки собственной группы Андрей не спешит, не разделяет то, что было в «Короле и Шуте» и КняZz, а также не боится обвинений критиков в самоплагиате.

– Да, за пять лет мы выпустили пять альбомов, но, с одной стороны, к моменту создания группы КняZz у меня уже было много готового материала, во-вторых, всем не угодишь.

Эксплуатируешь» старые темы – говорят, что нет развития. Пишешь более лёгкий материал – обвиняют в том, что нюни распустил. Да и вообще «Князю не идёт петь, лучше бы выпивал».

Кстати, пить музыкант бросил. Совсем. Даже на Новый год ни капли, признался он Metro. И «переквалифицировался» в аниматора. Во время тура в поддержку будущего альбома, который выйдет в 2017 году, музыканты собираются показать анимационный клип на песню «Лесник», полностью сделанный Андреем Князевым.

– Я начинал как художник и уже потом стал музыкантом. Так что анимация – это логичное продолжение юношеских увлечений. Над клипом на песню «Лесник» я работаю уже 1,5 года в одиночку, это очень кропотливая и сложная работа. Что касается технологии, то сначала кадры рисуются в карандаше, потом раскрашиваются.

Домашние Андрея Князева, по словам музыканта, его песни больше слушают, чем подпевают.

– Кроме младшей дочки, у которой какое-то потрясающее ощущение музыки, – говорит музыкант. – Ей 6 лет, но она уже с самого раннего возраста восприимчива к творчеству.

А вот тёща нередко становится первым «дегустатором» новых хитов.

– «Ели мясо мужики» – это её оживший кошмар, – шутит Князь, вспоминая один из легендарных хитов «Короля и Шута».

КняZz



• Образована в 2011 году. Сочетает элементы панк-рока, фолк-рока, готик-рока и даже ска.

• Не только «КиШ». В 2005 году у Князя уже выходил сольный альбом «Любовь негодяя».

• География. Почти все участники группы живут в Купчино.

• КняZz. Необычное написание названия задумано с целью упростить поиск информации о группе через поисковики.