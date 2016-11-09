Как изменялась причёска Дональда Трампа

В 1993 году его шевелюра обрела ныне знаменитую форму, но финальных штрихов на тот момент все же не хватало.

Эксперт

По сравнению с поведением Дональда Трампа прическа не самая скандальная часть его туалета. Конкретно в этом случае она давно стала частью имиджа и некой узнаваемой фишкой. Хотя я предполагаю, что она изменится со временем.

Прическа — это такая слегка раздражающая деталь, по которой запоминается человек в толпе. Помните, в фильме “Матрица” был такой момент, где блондинка в красном шла. Всех не видно, а ее видно. Эта прическа, которая явно выбивается из политики дресс-кода, — это как раз та самая блондинка в красном. Трампа видно сразу. Он может молчать и ничего не говорить, но уже изначально привлекает к себе внимание таким своим внешним видом.

Не думаю, что это случайность или ему все равно. Над его образом работает целая команда не только имиджмейкеров, но и имиджмейкеров-психологов, которые просто просчитывают, как будет работать та или иная деталь туалета. У Хиллари не было такой фишечки. Не скажу, что это является основным фактором победы Трампа. Но, вполне вероятно, это внесло свою лепту и дало ему лишнюю сотню тысяч голосов.

Ева Емельянова, стилист