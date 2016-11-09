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Обновлено : Сегодня 18:39
- Опубликовано : Сегодня 17:13

Как изменялась причёска Дональда Трампа

  • Давид Абабеков

Новоизбранный президент США Дональд Трамп прославился не только выдающимися успехами в бизнесе, но и скандально известной прической. Metro выяснило, как изменялся образ Трампа с течением времени

В ранние годы внешний вид Дональда вполне соответствовал обложкам на этикетках детской продукции.

Трамп в 5 лет

Трамп в 5 лет

Скриншот YouTube

Фото:

В 18 лет, как и полагается курсанту военного училища, прическа Трампа отличалась строгостью и аккуратностью.

Как изменялась причёска Дональда Трампа

Скриншот YouTube

Фото:

В 70-е длина и укладка волос Дональда изменились.

Как изменялась причёска Дональда Трампа

Скриншот YouTube

Фото:

В 1980-м карьера будущего президента США в бизнесе уже достигла первых высот,  а волосы еще не начали активно выпадать.

Трамп перед рендером названного его именем небоскреба

Трамп перед рендером названного его именем небоскреба

gettyimages

Фото:

В 1993 году его шевелюра обрела ныне знаменитую форму, но финальных штрихов на тот момент все же не хватало.

Трамп снимает модель Playboy Бриджет Маркс.

Трамп снимает модель Playboy Бриджет Маркс.

AFP

Фото:

Вопреки довольно чудаковатой прическе миллиардер пользуется спросом у женщин.

Со своей супругой Мэланьей и моделью Хайди Клум

Со своей супругой Мэланьей и моделью Хайди Клум

AFP

Фото:

2016 год. Последняя стадия эволюции. Так выглядят прическа будущего президента США прямо сейчас.

Дональд Трамп в день победы на выборах

Дональд Трамп в день победы на выборах

AFP

Фото:

Эксперт

По сравнению с поведением Дональда Трампа прическа не самая скандальная часть его туалета. Конкретно в этом случае она давно стала частью имиджа и некой узнаваемой фишкой. Хотя я предполагаю, что она изменится со временем.

Прическа — это такая слегка раздражающая деталь, по которой запоминается человек в толпе. Помните, в фильме “Матрица” был такой момент, где блондинка в красном шла. Всех не видно, а ее видно. Эта прическа, которая явно выбивается из политики дресс-кода, — это как раз та самая блондинка в красном. Трампа видно сразу. Он может молчать и ничего не говорить, но уже изначально привлекает к себе внимание таким своим внешним видом.

Не думаю, что это случайность или ему все равно. Над его образом работает целая команда не только имиджмейкеров, но и имиджмейкеров-психологов, которые просто просчитывают, как будет работать та или иная деталь туалета. У Хиллари не было такой фишечки. Не скажу, что это является основным фактором победы Трампа. Но, вполне вероятно, это внесло свою лепту и дало ему лишнюю сотню тысяч голосов.

Ева Емельянова, стилист

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