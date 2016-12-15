Петербуржцы питаются однообразно и по своему ежедневному рациону сильно отличаются от жителей других российских городов. Об этом на мероприятии BestBreakfast рассказал Юрий Веселов, доктор социологических наук, автор исследования по социологии питания в Северной столице.

По его словам, жители Петербурга едят существенно меньше хлеба (в эту категорию включают крупы, макароны, каши), мяса и рыбы, чем в среднем по стране. Последнее для морского города особенно странно. При этом горожане (в основном женщины) с общероссийским рекордом налегают на молочные продукты, включая сметану и творог, а также едят чуть больше овощей.

– В сравнении с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения мы недобираем белков и полезных жиров, но перебираем углеводов, – рассказывает Веселов. – При этом 11% нашей энергии мы берём из сахара, а 31% – из хлеба, круп и макарон. Мясо и молоко составляют здесь 35%.

Сравнение с западными странами выглядит ещё более пессимистичным для петербуржцев. Мы едим существенно меньше мяса (79 кг в год против 96 кг во Франции и 117 кг – в США), критически – рыбы (19 кг против 35 кг у Франции и 49 кг у Японии) и полезных жиров (8 кг растительного масла при 13 кг в Италии и 24 кг в Греции).

– Петербуржцы едят слишком много колбас и сосисок, – говорит Юрий Веселов. – А это почти 40% жира. То же самое касается сливочного масла и майонеза, сладкого и газированных напитков.

Среди других проблем питания в Петербурге эксперт называет завтрак на ходу, при этом чаще всего бутербродами, скудный и быстрый обед (30 минут вместо положенного часа) и регулярное посещение фастфуда (чуть меньше половины населения).

– Что самое удивительное, люди с высокими доходами питаются так же плохо, как и бедные, и при этом чаще ходят в заведения фастфуда, – отмечает Веселов.

В целом Петербург остаётся «культурой домашней еды». 50% питаются только дома и берут еду на работу. В рестораны ходят всего 20% населения, но значительная часть молодёжи – 72%.

О рынке фастфуда в петербурге читайте на с. 9