Знаменитый американский рэпер Канье Уэст вновь стал героем новостей, но не из-за своей музыкальной карьеры и даже не из-за супруги Ким Кардашьян. Канье Уэст встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Музыкант прибыл в небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке 13 декабря.

Визит был запечатлен на фотокамеры. Дональд Трамп очень доброжелательно встретил Канье Уэста, пожал ему руку и мужчины сделали несколько совместных снимков.

Что именно обсуждали музыкант и новоиспеченный политик - большой вопрос. Блогеры уже предполагают, что Дональд Трамп, возможно, предложил Канье должность в администрации президента США.

"Ага, предложил ему пост министра культуры... вот теперь Ким передумает разводиться...", - иронизируют блогеры.

Сами же Уэст и Трамп никак не прокомментировали свою встречу. Канье лишь завил, что они обсуждали "жизнь".

Сообщается, что ранее на концерте Канье Уэст уже заявлял, что если бы голосовал на выборах президента США, то поддержал бы именно Дональда Трампа.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Канье Уэст и Ким Кардашьян решили развестись. Правда, позже друзья звездной пары опровергли эти слухи.

Добавим, известно также, что в ноябре Канье перенес нервный срыв. Его госпитализировали прямо во время концерта.