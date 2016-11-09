Сегодня в Америке завершились голосования в последнем штате (Аляска). Подсчёты всех голосов тоже завершаются.
После победы в штате Пенсильвания в копилке республиканца Дональда Трампа 277 голосов выборщиков, передаёт профильный сетевой ресурс Real Clear Politics.
В этом штате на кону были 20 голосов.
Выборы президента США: Напомним, для победы на выборах Америки ему достаточно было набрать 270 голосов.
Подсчёт бюллетеней ещё продолжается, однако миллиардер Трамп уже начинает получать поздравления.
Ранее он приехал в отель Hilton в центре Манхэттена. Там для победителя приготовили огромный торт. А вот Хиллари Клинтон заявила, что не выступит перед американцами с речью в финале подсчёта голосов. Как передают аналитики, скорее всего она заготовила только одну речь - победную, которая ей уже не понадобится.
Напомним, что теперь многие американцы запрашивают в Google" как эмигрировать в Канаду". Выборы президента США: в Сети зафиксирован резкий рост запросов со словами "эмиграция". Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Справка
- Выборы президента США 2016 проводятся по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс.
- Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
- Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.
- Инаугурация нового президента пройдет 20 января.