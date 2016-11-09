Сегодня в Америке завершились голосования в последнем штате (Аляска). Подсчёты всех голосов тоже завершаются.

После победы в штате Пенсильвания в копилке республиканца Дональда Трампа 277 голосов выборщиков, передаёт профильный сетевой ресурс Real Clear Politics.

В этом штате на кону были 20 голосов.

Выборы президента США: Напомним, для победы на выборах Америки ему достаточно было набрать 270 голосов.

Подсчёт бюллетеней ещё продолжается, однако миллиардер Трамп уже начинает получать поздравления.

Ранее он приехал в отель Hilton в центре Манхэттена. Там для победителя приготовили огромный торт. А вот Хиллари Клинтон заявила, что не выступит перед американцами с речью в финале подсчёта голосов. Как передают аналитики, скорее всего она заготовила только одну речь - победную, которая ей уже не понадобится.

Напомним, что теперь многие американцы запрашивают в Google" как эмигрировать в Канаду". Выборы президента США: в Сети зафиксирован резкий рост запросов со словами "эмиграция". Подробнее читайте ЗДЕСЬ.



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