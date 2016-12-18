Тигрица Герда, которая вчера совершила попытку побега из Ленинградского зоопарка, оправляется после наркоза и пережитых испытаний.

Со вчерашнего дня беглянка находилась в служебном помещении под неусыпным контролем ветеринаров. Врачи опасались за жизнь пожилой тигрицы, которая в свои 18 с хвостиком могла не перенести укол снотворного.

Однако к 18 декабря Герда пришла в себя, рассказали Metro в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

- Сегодня Герда чувствует себя гораздо лучше. Она сидит, ходит. Конечно, координация ещё не полностью восстановилась после наркоза, но это нормально, - отметила начальник отдела по связям с общественностью Екатерина Колгушкина. - Сегодня Герда останется в помещении, специалисты хотят ещё понаблюдать за ней, чтобы удостовериться, что всё в порядке. Завтра мы планируем выпустить её в вольер.

Екатерина Колгушкина также подчеркнула, что инцидент с побегом тигрицы Герды не останется без внимания.

- Мы предпримем все необходимые меры и подробно разберём ситуацию, - заявила представитель зоопарка.

Напомним, 17 декабря тигрица Герда сбежала во время чистки вольера в Лениградском зоопарке.

Тигрица Герда сбежала из вольера в Ленинградском зоопарке (подробнее)