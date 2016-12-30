Для удобства петербуржцев "Горэлектротранс" в новогоднюю ночь в Петербурге организует дополнительные рейсы трамваев и троллейбусов. В праздничные дни движение наземного электротранспорта будет организовано по расписаниям выходного дня.



Дополнительные рейсы трамвая 01.01.2017:

№ 27: от конечной станции «Рыбацкое» в 02:50, в 04:06

от конечной станции «р. Оккервиль» в 04:06, в 05:22

№ 43: от конечной станции «ст. м. Купчино» в 04:03

от конечной станции «Московские ворота» в 03:07

№ 55: от конечной станции «ул. Шаврова» в 04:06

от конечной станции «Придорожная аллея» в 04:12, в 05:30

№ 60: от конечной станции «Северная верфь» в 03:31, в 04:51

от конечной станции «ул. Пограничника Гарькавого» в 04:09

№ 64: от конечной станции «Ржевка» в 03:36, в 04:52

от конечной станции «ст. м. Ладожская» в 04:12



Дополнительные рейсы троллейбуса 01.01.2017:

№ 13: от конечной станции «Светлановский пр.» в 03:56, в 04:46, в 5:35

от конечной станции «Придорожная аллея» в 04:45, в 05:35

№ 14: от конечной станции «р. Оккервиль» в 05:02

от конечной станции «пл. А. Невского» в 04:06

№ 31: от конечной станции «Северная пл.» в 03:24, в 04:08, в 04:53, в 05:36

от конечной станции «пр. Добролюбова» в 04:03, в 04:47, в 05:32, в 06:15

№ 37: от конечной станции «ул. Пионерстроя» в 04:45

от конечной станции « пр. Ветеранов» в 04:17



В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий с 21:00 31.12.16 до 05:00 01.01.17 закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта.



Троллейбусы следуют:



№ 5: от к/ст «Тульская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр. и далее по Невскому пр., мосту Александра Невского до к/ст «Таллинская ул»

№ 7: от к/ст «Таллинская ул» по действующей трассе до Невского пр. и далее по Невскому пр., пр. Бакунина (обратно: по Полтавской ул.), Мытнинской ул., 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская ул.»

№ 10: движение закрыто

№ 11: от к/ст «Ул. Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому мосту, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина (обратно: по Полтавской ул.), Мытнинской ул. 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская ул.»

№ 17: от к/ст «Сызранская ул.» по ул. Решетникова, Московскому пр. до Московских ворот, далее в обратном направлении по действующей трассе до к/ст «Ул. Костюшко»;

- от к/ст «Ул. Костюшко» по действующей трассе до ул. Решетникова, далее по ул. Решетникова до к/ст «Сызранская ул.»

№ 22: от к/ст «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр. и далее по

Суворовскому пр. до к/ст «Тульская ул.».



1-го и 2-го января трамваи и троллейбусы будут следовать с увеличенным интервалом движения.

С 31.12.2016 по 08.01.2017 движение наземного электротранспорта будет организовано по расписаниям выходного дня.