Недавно Смольный отрапортовал, что работы по освобождению площади от незаконных торговых объектов закончены. После этого Сенную начали приводить в порядок. Как сообщили в Комитете по благоустройству, дорожники приступили к работам по восстановлению плиточного мощения на Сенной площади. Основная задача – заделать «пятна», оставшиеся после демонтажа ларьков, что обеспечит безопасный проход пешеходов.

Кроме того, специалисты собираются заняться озеленением Сенной. Сегодня в её границах растут 59 лип и около 1200 кустарников.

– До конца октября хорошие агротехнические условия, поэтому наши специалисты обязательно этим воспользуются: будет высажено несколько кустарников вместо утраченных, – рассказала Metro пресс-секретарь Комитета по благоустройству Елена Маковиз. – Именно осенью у них наибольшая приживаемость.

Каких-то более глобальных планов по реконструкции Сенной в городском правительстве пока нет. Однако, как рассказали Metro в общественном движении «Красивый Петербург», в ближайшее время в Смольном может состояться совещание по поводу дальнейшей судьбы площади.

– Недавно мы отправили письмо вице-губернаторам Игорю Албину и Николаю Бондаренко, где настаиваем на необходимости скорее собраться и обсудить, какие планы у города по поводу Сенной площади, – заявил Metro активист Стив Каддинс. – Пока у нас есть ощущение, что концепцию Сенной в Смольном сочиняют на ходу. А ведь прежде чем ставить там какие-то вазоны, следует изучить пешеходные потоки. Уже невооруженным глазом можно увидеть, что они претерпели изменения.

Беспокоит общественников и то, что нелегальная торговля на площади никуда не исчезла. Однако полицейские её игнорируют. Поэтому «Красивый Петербург» настаивает: какие-то торговые объекты там всё же должны быть.

Как выглядит сейчас Сенная: фото здесь

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