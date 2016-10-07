Высказывание Фёдора Емельяненко о детских боях в Чечне продолжает активно обсуждаться в Сети. Дело в в том, что на одном из местных турниров в показательных выступлениях участвовали сыновья Рамзана Кадырова (8,9 и 10 лет), которые сражались со своими сверстниками. В итоге дети Кадырова оказались сильнее, а его десятилетний сын Ахмад отправил соперника в нокаут за 14 секунд. Трансляцию боёв вёл канал Матч Боец, на кадрах было видно, что дети дерутся без какой-либо защиты.

Именно это и осудил Емельяненко: в Instagram он написал, что поединки не должны проходить по правилам MMA (по правилам смешанных единоборств – Прим. Ред.), а дети могут выходить на ринг только в определённом возрасте и обязательно с защитой. После этого на Емельяненко обрушилась критика, в частности, чеченский боец Абдул-Керим Эдилов посоветовал главе спортивной федерации "не лезть туда, куда тебя не просят".

Политики, врачи и спортсмены поделились с Metro мнением о турнире, где дрались дети Кадырова

Сам глава Чечни Рамзан Кадыров одно время не высказывался, но 7 октября оставил запись в блоге в Instagram про Емельяненко. Кадыров призвал всех не публиковать какие–либо записи, которые "задевают честь и достоинство бойца".

– Я обращаюсь, в первую очередь, к тем, кто под эмоциональным воздействием сделал это, говоря, что являются нашими сторонниками и друзьями, – написал Кадыров. – Если вы таковыми на самом деле являетесь, а я в этом не сомневаюсь, не пишите подобные вещи. А то, что уже написано, удалите. Нельзя нагнетать страсти, задевать честь человека.

Глава Чечни добавил, что "Фёдор Владимирович осознал ошибку, удалив со своей страницы фото мальчика". Кадыров пояснил, что "всем нужно быть терпимее друг к другу".