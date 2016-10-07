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Обновлено : Сегодня 11:09
- Опубликовано : Сегодня 09:52

Кадыров ответил Емельяненко по поводу скандала вокруг детских боёв

  • Данила Белов

Ранее Емельяненко раскритиковал бои с участием детей Кадырова в грозном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Фёдору Емельяненко по поводу разразившегося скандала вокруг детских боёв в Грозном. В своём Instagram он написал длинный пост, в котором пожурил президента союза ММА России за то, что тот делает подобного рода заявления, хотя сам не бывал в Чечне и не знает то, как там проводят подобные соревнования. 

"Хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. А так его заявления вызывают ряд вопросов. Странно выглядит и резонанс, провоцируемый Фёдором", — говорится в сообщении.

Отдельно Кадыров раскритиковал Фёдора Емельяненко за то, что тот стал "выставлять фото чужих детей" и "провоцировать под ним нелестные комментарии". Подобное поведение он назвал "прямым нарушением этики и морали".

Не обошёл стороной глава Чечни и общее состояние дел в республике, отметив, что вопреки словам спортсмена, в данном регионе проблем с детьми меньше, чем в других.

"Мы в Чечне используем все формы и методы для выполнения поручения Руководства России, активно приобщаем детей и молодёжь к спорту. В Чечне нет детдомов, приютов, беспризорных детей. Нет преступлений против детей или это большая редкость. Нигде не ведётся такая комплексная работа по защите прав детей, как в Чечне", - добавил он.

Завершая свой пост по поводу слов Емельяненко о детских боях, Кадыров заявил, что не согласен с позицией президента союза ММА России и считает, что он был не прав в данном споре.

"Фёдор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!", — завершил Кадыров в ответе Емельяненко

Напомним, что ранее Фёдор Емельяненко раскритиковал Кадырова из-за участия детей в турнире по смешанным единоборствам, который прошел в Грозном 4 октября. Негативную реакцию у него вызывал тот факт, что по имеющимся правилам мальчикам до 12 лет запрещается выходить на ринг. В указанном бою принимали участие также трое сыновей Кадырова.

4 октября поединки с участием детей были заявлены как показательные, но, по факту, зрители увидели реальные бои. По официальным правилам вида спорта, признанного в Министерстве спорта Российской Федерации, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке. Кроме того, существуют определенные ограничения для возрастных групп младше 21 года. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном не допустимо, а тем более, это нельзя оправдывать! Также для меня не понятно, почему телеканал Матч.Боец показывает в прямом эфире детские бои. Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, но тут малыши, которым 8 лет избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Меня очень сильно возмущает тот факт, что за всем этим наблюдал Президент Республики Чечни Рамзан Кадыров. Его советники из Министерства спорта Чечни не сообщили, что не разрешается проведение боев детей до 12 лет? Мы в первую очередь должны служить примером для подрастающего поколения и заботится об их здоровье. Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию ребенка, а также и психологическому.

Фото опубликовано Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial)

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