Кадыров ответил Емельяненко по поводу скандала вокруг детских боёв

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Фёдору Емельяненко по поводу разразившегося скандала вокруг детских боёв в Грозном. В своём Instagram он написал длинный пост, в котором пожурил президента союза ММА России за то, что тот делает подобного рода заявления, хотя сам не бывал в Чечне и не знает то, как там проводят подобные соревнования.

"Хотя бы раз приехал в Чечню, посмотрел, как мы проводим турниры и развиваем спорт. А так его заявления вызывают ряд вопросов. Странно выглядит и резонанс, провоцируемый Фёдором", — говорится в сообщении.

Отдельно Кадыров раскритиковал Фёдора Емельяненко за то, что тот стал "выставлять фото чужих детей" и "провоцировать под ним нелестные комментарии". Подобное поведение он назвал "прямым нарушением этики и морали".

Не обошёл стороной глава Чечни и общее состояние дел в республике, отметив, что вопреки словам спортсмена, в данном регионе проблем с детьми меньше, чем в других.

"Мы в Чечне используем все формы и методы для выполнения поручения Руководства России, активно приобщаем детей и молодёжь к спорту. В Чечне нет детдомов, приютов, беспризорных детей. Нет преступлений против детей или это большая редкость. Нигде не ведётся такая комплексная работа по защите прав детей, как в Чечне", - добавил он.

Завершая свой пост по поводу слов Емельяненко о детских боях, Кадыров заявил, что не согласен с позицией президента союза ММА России и считает, что он был не прав в данном споре.

"Фёдор, вы неправы! Русские богатыри так не поступают!", — завершил Кадыров в ответе Емельяненко

Напомним, что ранее Фёдор Емельяненко раскритиковал Кадырова из-за участия детей в турнире по смешанным единоборствам, который прошел в Грозном 4 октября. Негативную реакцию у него вызывал тот факт, что по имеющимся правилам мальчикам до 12 лет запрещается выходить на ринг. В указанном бою принимали участие также трое сыновей Кадырова.