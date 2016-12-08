Кадыров отрицает отправку чеченского спецназа в Сирию

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг сообщения об отправке в Сирию чеченского спецназа. Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram.
— Дорогие друзья! Отечественные СМИ тиражируют сообщения об "отправке" в Сирию "военнослужащих батальонов "Восток", "Запад" и "чеченского спецназа". Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов "Восток" и "Запад", — заявил Кадыров, — Хорошо известно, что российские войска не принимают участие в наземной операции в Сирии.
— Если же военным, дислоцированных в Чечне частей, когда-либо поступит приказ, нести службу по охране авиабазы в Сирии, то им выпадет самый счастливый жребий. Я неоднократно говорил и сейчас повторяю, что, как генерал, как Герой России готов в любую минуту встать в строй тех, кто ведёт борьбу с международным терроризмом, — добавил глава Чечни.
В ряде СМИ ранее появилась информация об отправке находящихся в Республике батальонов специального назначения "Восток" и "Запад" в Сирию для охраны авиабазы Хмеймим.