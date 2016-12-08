Кадыров отрицает отправку чеченского спецназа в Сирию

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг сообщения об отправке в Сирию чеченского спецназа. Об этом он написал в своём аккаунте в Instagram.

— Дорогие друзья! Отечественные СМИ тиражируют сообщения об "отправке" в Сирию "военнослужащих батальонов "Восток", "Запад" и "чеченского спецназа". Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов "Восток" и "Запад", — заявил Кадыров, — Хорошо известно, что российские войска не принимают участие в наземной операции в Сирии.