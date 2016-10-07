Кадыров отметил день рождения в кругу звёзд

Вчера, 6 октября, Рамзан Кадыров отмечал сразу два праздника: ему исполнилось 40 лет, а также в этот день политик официально приступил к обязанностям на посту главы Чеченской Республики.

По этому случаю был организован грандиозный праздник, на который были приглашены не только родные и близкие Кадырова, но и звёзды отечественного шоу-бизнеса.

На шикарном приёме, устроенном в честь именинника, были замечены певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, рэпер Тимати, певец Николай Басков, а также продюсер Яна Рудковская с мужем фигуристом Евгением Плющенко.

К слову, последний даже выступил по случаю дня рождения Кадырова.

– Впервые в истории мирового Фигурного катания "Чеченская Лезгинка " на льду в исполнении международных звёзд Фигурного катания : Евгения Плющенко ( Россия ) , Бриан Жубер( Франция ) Томаш Вернер (Чехия ) Эмануель Сандю ( Канада ) Элаж Балде ( Канада ) , после ещё появится Сергей Якименко ( Украина )... – подписала видео Рудковская.