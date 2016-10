Кадыров отметил день рождения в кругу звёзд

Впервые в истории мирового Фигурного катания "Чеченская Лезгинка " на льду в исполнении международных звёзд Фигурного катания : Евгения Плющенко ( Россия ) , Бриан Жубер( Франция ) Томаш Вернер (Чехия ) Эмануель Сандю ( Канада ) Элаж Балде ( Канада ) , после ещё появится Сергей Якименко ( Украина ) Впервые в истории и на Чеченском льду ! Шоу в честь дня города "Грозный " 💂🏼💂🏼💂🏼💂🏼💂🏼 Автор идеи номера -Рамзан Ахматович Кадыров ! #грозный #чечня ! Ну очень зажигательно , давно не было такого драйва 🔥🔥🔥

