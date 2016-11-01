В Госдуму внесен проект бюджета страны на ближайшие 3 года. Для субъектов РФ также подготовлены финансовые предложения. На бюджетном совещании, которое прошло в понедельник, Рамзану Кадырову не понравился представленный Минфином России вариант бюджета Чечни на 2017 год.

"Модель бюджета, которую нам предлагает федеральный центр, неприемлема для нас и не подразумевает развития основных направлений экономики... Руководство Чечни раньше соглашалось на все предложения Минфина России, учитывая экономическую обстановку в стране... и до сих пор расплачивается с долгами", - сказал Кадыров.

По его словам, республика "только сейчас становится на ноги" и это сокращение финансирования не позволит республике развиваться и выполнять свои социальные обязательства.

В своём Instagram Рамзан Кадыров добавил: "Возникает много вопросов. Нас не может устраивать предлагаемый Минфином РФ вариант проекта бюджета".

Он отмечает, что ранее уже была упразднена Федеральная целевая программа по восстановлению экономики и социальной сферы Чечни на 2002 год и последующие годы. "Теперь её надо восстановить", - убеждён глава региона.

Кадыров также заметил, что в регионе нет "открытых золотых кранов" и попросил Минфин пересмотреть предложенный финансовый проект.

"Мы как и все платим налоги, 1,5 млрд вот собрали", – настаивает Кадыров.

И уточняет, что в других регионах новые бюджеты были полностью одобрены, но там не было боевых действий, через который прошла республика.



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В столице Чечни планируется построить самое высокое здание в Европе. У него будет 102 этажа. Общая высота – 435 метров. Но мэр Грозного Муслим Хучиев отдельно подчеркивает, что из бюджета на это строительство не потрачено ни копейки.