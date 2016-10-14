Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призывает тщательно расследовать, а потом наказать со всей строгостью закона виновных в нападении на дочь Фёдора Емельяненко.

По сообщению пресс-службы руководителя региона, само нападение на ребёнка Кадыров считает возмутительным фактом. Кроме того, он предлагает судить преступников ещё и «за провокационные действия, явно преследующие цель разжигания межнациональной розни».

«Если девочку ударили, то сделали это целенаправленно, зная, чья она дочь», - заявил Рамзан Кадыров.

Он уверен, что цель нападавших – вызвать широкий общественный резонанс.

Избили дочь Фёдора Емельяненко

Напомним, в среду, 12 октября, появилась информация, что в Москве неизвестный мужчина избил несовершеннолетнюю дочь Фёдора Емельяненко. А ранее Фёдор Емельяненко критиковал турнир по смешанным единоборствам в Грозном, на котором провели поединки дети Рамзана Кадырова. После этого на Емельяненко обрушилась критика со стороны представителей бойцовского клуба "Ахмат".