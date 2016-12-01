Департамент торговли и услуг одобрил более 350 заявок от предпринимателей и рестораторов, претендовавших на новогодние шале, которые появятся в городе в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

Всего в депаратмент поступило порядка 700 заявок, в том числе 47 от Союза сыроваров России. Но торговать будут не только едой.

Общую концепцию того, что появится на прилавках нарядных ларёчков, разработали «Активные горожане» с помощью одноимённого портала: 26% участников опроса проголосовали за подарки и сувениры, 20% за ёлочные украшения и 38% за сладости.

Организаторы решили разделить новогодние базары по темам. Например, Кузнецкий мост превратится в фешенебельный магазин под открытым небом. «Модная рождественская деревня» объединит здесь магазинчики молодых российских дизайнеров, модные кафе и творческие мастерские.

На Манежную площадь предлагают отправиться за подарками и сувенирами. Тверской бульвар посвятили спорту. Тут будут продавать санки, ледянки и тёплые вещи. В Камергерский переулок привезут товары из Мексики и Перу. А на Площади Революции москвичи смогут найти необычные украшения для дома и для праздничного дерева, например, валяные ёлочные игрушки, созданные вручную по технологии 19 века, или венки из свежей хвои.

Фестиваль "Путешствие в рождество" стартует в Москве 16 декабря.