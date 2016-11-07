К памятнику князю Владимиру на Боровицком холме потянулись обычные горожане

На Боровицком холме теперь непривычно людно. После торжественного открытия памятника князю Владимиру, на котором присутствовали первые лица страны, к гиганту потянулись обычные горожане.

– Я советский человек, а тут новый памятник, – объяснил Metro улыбающийся князю Наримар. – Сейчас времена такие нехорошие, но приятно, что люди историю помнят.

От 17-метрового князя, как круги по воде, расходятся хороводы фотографирующихся с камерами и селфи-палками. У ног Владимира лежат сотни цветов, а группа молодых людей несёт ещё несколько охапок красных гвоздик.

– Мы пришли сюда, чтобы возложить цветы и провести квест, посвящённый князю Владимиру! – отрапортовала Алина, которая стажируется в правительстве Москвы, как и остальные участники квеста.

О самом князе люди помнят в основном то, что он крестил Русь. И лишь иногда всплывают неоднозначные моменты его биографии.

– Он же сначала уничтожал христиан, а потом, когда понял всё, начал насильно насаждать христианство, – заметил Наримар. – Как я слышал, он был всегда против этого. Но люди тоже меняются...