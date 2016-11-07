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 Опубликовано : Сегодня 12:33

К памятнику князю Владимиру на Боровицком холме потянулись обычные горожане

  • Данила Белов

К ногам монумента кладут охапки цветов

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На Боровицком холме теперь непривычно людно. После торжественного открытия памятника князю Владимиру, на котором присутствовали первые лица страны, к гиганту потянулись обычные горожане. 

– Я советский человек, а тут новый памятник, – объяснил Metro улыбающийся князю Наримар. – Сейчас времена такие нехорошие, но приятно, что люди историю помнят.

От 17-метрового князя, как круги по воде, расходятся хороводы фотографирующихся с камерами и селфи-палками. У ног Владимира лежат сотни цветов, а группа молодых людей несёт ещё несколько охапок красных гвоздик.

– Мы пришли сюда, чтобы возложить цветы и провести квест, посвящённый князю Владимиру!  – отрапортовала Алина, которая стажируется в правительстве Москвы, как и остальные участники квеста. 

О самом князе люди помнят в основном то, что он крестил Русь. И лишь иногда всплывают неоднозначные моменты его биографии.

– Он же сначала уничтожал христиан, а потом, когда понял всё, начал насильно насаждать христианство, – заметил Наримар. – Как я слышал, он был всегда против этого. Но люди тоже меняются...

Кстати

История с местом: почему памятник Владимиру долго не могли поставить.

•    Воробьёвы горы. Князя хотели поставить на смотровой, но из-за опасности обрушения от идеи отказались.

•    ЮНЕСКО. Альтернативное место – Боровицкий холм – раскритиковали градозащитники, так как памятник закрывает вид на Кремль. ЮНЕСКО настояло на уменьшении размера монумента.

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