Противостояние вокруг непостроенного храма на северо-востоке Москвы продолжается. К активистам, которые выступали против строительства, приехали представители правоохранительных органов. Как сообщила Metro муниципальный депутат Лефортово Александра Андреева, задержаны были 14 человек.

– Обыски начались в 6 утра, в 10:00 большинство активистов увезли в Следственный комитет, где их допросили как свидетелей, после чего отпустили, – рассказала она Metro.

В квартире активистки Марины Веригиной обыски продолжались до вечера.

Адвокат сторонников строительства храма в парке говорит, что её подзащитные отправили много заявлений в прокуратуру об оскорблении чувств верующих.

– Заявителей более 30 человек, это всё жители района Лосиноостровский (в котором находится парк. – Прим.ред. ), в том числе члены православной общины, которые регулярно ходят на молебен к поклонному кресту, установленному в парке, а также представители движения «Сорок сороков», – объяснила Оксана Михалкина Metro. – Обращались по каждому случаю.

Оскорбления чувств верующих заявители усмотрели в том, что во время молебна у креста, установленного на месте, где хотели возводить храм, противники строительства шумели и включали музыку, в том, что крест этот облили кислотой, а также в том, что противники строительства демонтировали забор, которым огородили место под стройку.

Ситуацию с задержанием активистов изучит совет по правам человека.

Напомним, столкновения в парке «Торфянка» начались после того, как гражданские активисты объявили строительство храма в парке незаконным, а движение «Сорок сороков» встало на защиту церкви. После нескольких судов, было принято решение перенести храм в другое место.