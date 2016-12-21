На Дворцовом мосту в Петербурге теперь можно послушать аудиоэкскурсию.

"Мостотрест" установил на павильоне охраны Дворцового моста QR-код для прослушивания аудиоэкскурсии. В течение 8 минут аудиогид расскажет об истории моста, особенностях его строительства и конструкции, современном состоянии.

Дворцовый мост стал первым мостом в Петербурге, на котором установили QR-код. Аудиоэкскурсии разработаны также для Троицкого, Биржевого, Благовещенского и Большеохтинского мостов. QR-коды на них появятся в ближайшее время, пообещали в "Мостотресте".

- Каждый QR-код будет давать возможность прослушать аудиогид на трех языках: русский, английский и китайский. Аудиоэкскурсии на иностранных языках уже размещены на английской и китайской версиях портала "Мостотреста", - рассказали на предприятии.

Дворцовый мост первым получил QR-код в преддверии юбилея. Самая знаменитая переправа через Неву в Петербурге 23 декабря будет отмечать 100-летие.

Этому событию "Мостотрест" посвятит целую серию специальных акций и мероприятий. В течение двух дней, 22 и 23 декабря, на Стрелке Васильевского острова, Дворцовой набережной, Дворцовой площади и в Разводном саду прохожие смогут поучаствовать в конкурсах на знание истории Дворцового моста. В день 100-летнего юбилея пройдёт фото-акция "Лица Дворцового моста". Горожане также смогут поучаствовать во флешмобах, посвященных праздничному событию.