Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве нашёл способы борьбы с заторами в городах, которые представил ГИБДД на конгрессе по безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге. Согласно выдвинутым предложениям, справиться с пробками помогут автоматические камеры на пересечении дорог, изменения в ПДД, а также желтая сетчатая разметка, пишет издание "Коммерсант".

По мнению специалистов, камеры станут фиксировать нарушения, что в будущем поможет скорректировать правила проезда перекрестков. Кроме того, предлагается разъяснить некоторые моменты в нынешней версии ПДД и считать нарушением пересечение стоп-линии бампером машины. Кроме того предлагается избавиться от понятия "затор", так как нет точной формулировки понятия. Что касается жёлтой разметки, то, как считают в институте, водители смогут выехать на нее, если только за нею нет пробки.

Юристы отнеслись к подобным идеям неоднозначно. Так, например, адвокат Владимир Старинский заявил Metro, что мысли хорошие, но их нужно тщательно проработать, прежде чем внедрять в жизнь.

-Данная инициатива, безусловно, полезна, и реализация будет способствовать решению проблемы пробок в мегаполисах. Но в то же время у изменений в ПДД будет ряд негативных последствий. Существенно вырастет число штрафов, возникнут массовые затруднения с получением водительских прав, значительные расходы повлечет за собой техническое обеспечение поправок. Кроме того, можно ожидать, что новые правила будут способствовать росту бытовых конфликтов на дорогах, включая случаи немотивированного насилия. Воплощению подобных планов в жизнь обязательно должны предшествовать тщательное финансовое планирование, повышение квалификации личного состава ГИБДД и сотрудников автошкол, разъяснительная работа с населением и усовершенствование правоприменительной практики, - пояснил он.

Несколько иного мнения придерживается адвокат Евгений Корчаго. Как он отметил Metro, данные меры помогут в борьбе с водителями, нарушающими ПДД, но вот проблему с пробками они точно не решат.

-Введение дополнительной разметки и установка камер, фиксирующих нарушения при проезде перекрестков несомненно будут способствовать усилению борьбы с водителями, пренебрегающими правилами дорожного движения. Но вот эффективность данной меры в деле профилактики дорожных заторов выглядит весьма сомнительной. Одним из самых действенных способов победить пробки, на мой взгляд является формирование и дальнейшее повышение культуры вождения, начиная с момента обучения будущих водителей и далее на протяжении всего времени управления ими автомобилем. Запретительные и репрессивные меры могут лишь дополнять концепцию культивирования законопослушного поведения, - заключил он.