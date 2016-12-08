Юрист известного французского музыканта Дидье Маруани Игорь Трунов в разговоре с корреспондентом Metro заявил, что обязательно расскажет своему клиенту новость о перестановках в столичной полиции.

Пресс-служба МВД 8 декабря сообщила, что генерал-майор полиции Вячеслав Козлов назначен на должность замначальника ГУ МВД по Москве. По информации Life.ru, перестановки связаны с задержанием Маруани и Трунова в отделении Сбербанка в центре Москвы, которое произошло в конце ноября. Якобы инициатором задержания был генерал-майор Сергей Солопов, которого и сменил Козлов.

– Я слышал, что это (перестановки – Прим. Ред.) скорей всего произойдёт, – говорит Metro Трунов. – Мы написали к президенту, пресс-секретарь президента Песков лично обещал обратить внимание на наше обращение. После задержания мы жаловались на нарушение закона: арестовали незаконно, изъяли имущество незаконно, досье адвокатское изъяли, физическую силу применили и так далее. При этом я как практикующий юрист знаю, что в Москве дозваться полицию на реальное преступление практически невозможно. Яркий пример: у меня у офиса укрыли вывеску за 400 тысяч, до сих пор ни один сотрудник полиции не приехал. В общем, я обязательно расскажу Дидье Маруани о том, что наше обращение услышали.

Напомним, что Маруани и Трунов подозреваются в вымогательстве у Филиппа Киркорова 1 миллиона евро. Как утверждает адвокат российского певца, они были задержаны с поличным при передаче им денежных средств.

Адвокат Маруани Людмила Айвар заявила, что француз не вымогал деньги у Киркорова, они должны были прийти к мировому соглашению по поводу нарушения авторских прав. Речь идёт о песне Киркорова "Жестокая любовь", которая, по словам Маруани, является переработкой композиции Symphonic Space Dream.

Через несколько дней после инцидента в Сбербанке Маруани улетел из Москвы во Францию.