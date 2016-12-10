В городе Тихвин Ленинградской области в медицинском колледже 2 декабря прошли весьма радикальные учения, в рамках которых имитирующие террористов люди ворвались в здание учебного учреждения и провели "захват заложников". Во время занятий люди с автоматами и женщины, обмотанные взрывчаткой, угрожали расправой находящимся в захваченном актовом зале колледжа.

О том, что всё это является лишь учениями, как утверждают очевидцы, ни коллектив, ни сами студенты не знали. В курсе ситуации был лишь директор колледжа, который во время учебных мероприятий отсутствовал. Как сообщают СМИ, всё происходило по распоряжению Комитета по молодёжной политике Ленобласти, а террористов сыграли представители общественной организации.

Терракт в Тихвинском колледже оказался учением

Как отметил Metro управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский, подобные учения являются весьма сомнительной акцией и в принципе не проводятся в таком формате по соображениям безопасности. При этом всё действительно могло привести к трагедии, так как студенты могли оказать сопротивление и на вполне законных основаниях ликвидировать липовых террористов, которых они воспринимали как реальных.

"Согласно п. 4 и 5 Положения о Национальном антитеррористическом комитете утвержденного указом Президента РФ от 26 декабря 2015 г. № 664, и ст. 5.1 и 5.2 федерального закона "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ, проведение антитеррористических учений является исключительной прерогативой органов публичной власти, в то время как общественные организации подобными правами не наделяются. Проводить подобное не имела права ни одна структура (учения в принципе не проводятся в подобном формате по соображениям безопасности граждан). В целом же можно ответить, что на региональном уровне в организации и проведении подобных мероприятий участвуют глава субъекта федерации, высший орган исполнительной власти, муниципалитеты и территориальные подразделения правоохранительных структур. Несмотря на то, что реальная угроза теракта отсутствовала, убийство одного из участников "учений" студентом колледжа рассматривалось бы как деяние, совершенное в рамках необходимой самообороны (в случае, если бы суду были представлены доказательства того, что ученик воспринимал имитируемую угрозу как реальную). Последнее означало бы, что вред погибшему был причинен невиновно", – заявил он.