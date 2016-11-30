Лидер французской группы Space Дидье Маруани и его адвокат Игорь Трунов оказались в весьма щекотливом положении: 29 ноября московская полиция задержала их по подозрению в вымогательстве денег у российского певца Филиппа Киркорова. Дело в том, что француз подал в суд на Киркорова, обвинив его в плагиате. Этим воспользовались пранкеры, которые от имени российского исполнителя предложили урегулировать вопрос за один миллион евро.

В итоге ситуация сложилась таким образом, что Киркоров посчитал, что Маруани вымогает у него эти деньги и подал заявление в полицию, что и привело к тому, что француз со своим адвокатом посетили московское отделение полиции.

Адвокат Виктор Наумов заявил Metro, что, несмотря на все неудобства и сложности, которые испытали как Киркоров, так и Маруани с Труновым, вряд ли пранкеров накажут, ведь когда они поняли, что дело складывается не очень хорошо, они связались с французом и всё объяснили.

–В данном случае пранкеры своими действиями фактически склонили подозреваемого к совершению преступления, т.е. действовали, в соответствии с ч. 4 ст. 33 УК РФ, как подстрекатели. Однако в то же время они предприняли меры, чтобы предотвратить доведение преступления исполнителем до конца. Тем самым они совершили, в глазах закона, добровольный отказ от преступления, и в соответствии с ч. 4 ст. 31 УК РФ не подлежат уголовной ответственности. Равным образом действия пранкеров не подпадают под определение административного правонарушения, традиционно ассоциирующегося с этим видом деятельности – мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ), – заявил юрист.

Напомним, что в начале ноября Киркорова обвинили в том, что в своей песне он позаимствовал материал из произведения "Symphonic space dream". По данным комплексного автороведческого и музыковедческого исследования, российская композиция "своровала" 43,27% музыкального материала и 31,25% тематического. Экспертизу проводила АНО "Центр по проведению судебных экспертиз и исследований".

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