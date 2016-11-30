Я не человек, который любит воевать, я человек мира. Но каждая из моих песен - мои дети. За свою карьеру я написал более 500 песен и ни разу меня не атаковали. Что касается того иска, с которым выступили мои адвокаты, единственное мое желание - получить компенсацию за то, что они использовали эту песню и зарабатывали на ней деньги.

Музыкальная экспертиза показала, что 41% песни Киркорова позаимствовано из композиции, автором которой является Дидье Маруани. А если говорить о припеве, то там 71% нот совпадают.

- Даже те люди, которые не имеют отношения к музыке могут заметить, что мелодия песен совпадает, - добавил Дидье. - 9 ноября сего года директор Филиппа Киркорова вступила в переписку с одним из моих помощников и спросил, соглашусь ли я поговорить с ним по телефону. У нас состоялся хороший разговор, который я, кстати, записал. И сказал ему, что если все стороны готовы выступить с разумным предложением, мои адвокаты готовы были бы вступить в это дело и разрешить его.

Первое предложение, которое мне тогда сделали, было неразумным и не соответствовало даже близко той прибыли, которую получили Киркоров, Попков и компания, которая выпускала диск.

Позже Киркоров написал мне письмо, где назвал другую сумму и добавил, что даже займет денег, чтобы выплатить ее мне. И в завершении этих переговоров он сказал, что Попков человек богатый и ему помогает мафия. Шла ли речь об устрашении, я не знаю, но меня это не напугало

И совсем недавно Киркоров направил мне письмо с предложением о компенсации, которое мне показалось приемлемым. Мы были в двух шагах от подписания договора. И вдруг Киркоров меняет свое предложение и пишет, что хочет подписать соглашение напрямую со мной. И выплатить мне компенсацию наличными. Я предложил сделать это в присутствии адвокатов.

Мы были готовы получить всю сумму наличными но при соответствующем завершении нотариуса.

И вдруг все поменялось. У нас была назначена встреча в банке в 16 часов. Но тут мне звонит адвокат Киркорова и говорит, что его клиент не хочет со мной встречаться в банке, и предлагает пойти в бар. Но мы решили, что это неприемлемо - подписывать такие документы в баре. Мы предложили встретиться в моем банке. Но адвокат сказал, что Киркоров чувствует себя очень хрупким и просит встретиться в его банке.

Мы едем в его банк. Господин Киркоров подошел ко мне, хорошо встретил, сказал, что очень рад встрече. Я ему говорю хорошо, ты опасался за свою репутацию, мы сейчас подпишем соглашение - и всё разрешится.

И вдруг помощница Добровинского достаёт откуда-то конверт, две связки из 500 евро. Но эта сумма не соответствовала тому, что он сам предложил. Я говорю извини, но это не то. И тут он поднимается и уходит вслед за ними уходят адвокат и его. Помощница. Через минуту врываются 60 полицейских и ведут себя не очень вежливо - такое плохое кино, мы все их видели, но вживую это пережить другие впечатления.

В течение восьми часов меня подозревали в том, что я являюсь преступником. В этом банке мы провели около шести часов, потом нас отвезли в отделение под звук сирен. Мы ничего не делали. Мы скорее жертвы. Предложение исходило от него, это он не держит свое слово.

Мой друг, который писал песни для Далиды, написал супер-хит, который Киркоров исполнил в 98 году не попросив разрешения. "Самая, самая". И мой друг не получил ни одного сантима от российского общества охраны права. И я думаю мой друг тоже подаст на Киркорова иск.

Я могу сказать, что у нас есть несколько вариантов о продолжении иска в России и США . То, что произошло вчера меня не впечатлило, и я пойду до конца.

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Маруани про задержание: Могу сказать, что для меня это был шок. Если бы это было в Тайланде, такого бы эффекта не было. Но это случилось в России которой я так много дал. Мы попали в западню. Но в любом случае и он (Киркоров – Прим. Ред.), и его адвокат будут наказаны.

Маруани про возможные разговоры с пранкерами: Первый разговор я был еще не уверен, но второй и третий разы я точно знал, что говорю с Киркоровым. Я его узнал, это не мог быть пранкер.

Ещё незадолго до отлета в Москву я получил частный мейл от Киркорова, где он просил позвонить адвокату. Я позвонил, спросил в чем дело и он на прекрасном французском отвечал, это тоже служит для меня подтверждением, что это были не пранкеры.

Я думаю они (Киркоров с адвокатом – Прим. Ред.) и дальше будут запутывать это дело и примешивать сюда то, чего не было. И вчера же он приехал, там конечно было много макияжа, но это был он.

Маруани о песне: Я живу во Франции а там Киркорова не знают. В конце декабря 2015 года я получил послание от своей фанатки в Ростове, она прислала мне ссылку на песню Киркорова и написала, что она очень похожа на мою. Я послушал и понял, что это мой ребенок. Обратился к экспертам в Париже и они сделали заключение, что это действительно плагиат. В феврале, марте я прибыл в Москву, чтобы заключить контракт с адвокатами, и выбрал господина Трунова. Если бы я пять лет назад узнал о песне Киркорова, я бы тогда подал иск.