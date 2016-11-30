Юрист Игорь Трунов на пресс-конференции в Москве заявил, что его клиента – музыканта Дидье Маруани – по прилёту в Москву вели оперативники.

– Сотрудники спецслужб рассказали, что весь день на ногах и ведут Дидье с того момента как он приехал в Москву, они под видом официантов, в бабочках обслуживали его в ресторанах, играли роль посетителей банка - ждали момента передачи денег, – отметил Трунов. – Когда мы встретились с Киркоровым в банке, там уже давно не было сотрудников и посетителей, это все были оперативники. В один момент они все развернулись и побежали на нас их было около 60 человек

29 ноября юрист Игорь Трунов и его клиент Маруани были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы. Адвокат Киркорова Александр Добровинский утверждает, что юриста и музыканта задержали с поличным при передаче им денежной суммы.

Задержание произошло в рамках написанного в полицию заявления Киркорова о вымогательстве. Маруани и его юрист Трунов были задержаны, но затем были отпущены. В полиции перед музыкантом и юристом извинились.

Маруани и Трунов заявляют, что в банке они должны были подписать соглашение о примирении сторон, по словам французского композитора Киркоров был готов выплатить ему компенсацию в 1 миллион евро за плагиат в песне "Жестокая любовь". Эксперты нашли в ней "факт частичного заимствования" из композиции Дидье Маруани Symphonic Space Dream.

Читайте по теме: Юрист музыканта Маруани заявил, что на допросе к его клиенту применили грубую силу

Читайте по теме: Стало известно, кто рассказал музыканту Маруани о песне-плагиате Филиппа Киркорова