Юрист из Москвы Сапижат Гусниева написала жалобу в Генеральную прокуратуру РФ на аукцион, появившийся на одном из российских сайтов, где лотом выступил Александр Крамаренко. Победитель этого аукциона, обязательно женщина до 35 лет, по его условиям получит молодого человека на год в мужья.

Таким образом сайт, как говорится в описании к лоту, хочет рассчитаться с молодым человеком по его долгу магазину, который составляет более 3 млн рублей.

Юрист Сапижат Гусниева рассказала Metro о том, почему её задело такое оригинальное предложение сайта, которым она периодически пользуется.

— Зайдя на сайт и увидев молодого человека, я подумала изначально, что он сам себя выставил, но, как оказалось, ему за это прощает долг сам же сайт. Ну, как это может оставить равнодушной, когда получается, что, если данная акция пройдёт и прокуратура данным вопросом не займётся, то все могут теперь продавать себя за долги, —отметила Гусниева. — Сам институт брака как ячейка будет пропадать. Вот, допустим, у меня долг банку какому-то, я выставлю себя на аукцион. Банк мне долг простит. Отношения, даже семейные, стали превращать в рыночные, — сказала собеседница Metro.

При этом предложение сайта совсем не показалось Гусниевой подозрительным или ориентированным на рекламу магазина.

— Если честно, с этой стороны я не рассматривала, даже не задумывалась об этом, — призналась Гусниева. — Просто по работе часто сталкиваюсь с тем, что берут заказы, не успевают выполнить в срок. Естественно, по договорам уже идут проценты и много молодых людей и именно индивидуальных предпринимателей оказываются в таком затруднительном положении. Я лично это рассматриваю с такой точки зрения, что молодой человек хотел заработать, не получилось по каким-то обстоятельствам, и вот тут уже пошло: "Ты продай себя, а мы тебе всё простим". Какое-то, знаете, рабство.

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