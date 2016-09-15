Выставка «Художник рисует фильм» открылась в галерее Altmans Gallery. И посвящена она не только Норштейну, но и Франческе Ярбусовой – жене и художнику его фильмов. Здесь есть эскизы к «Ёжику в тумане», «Лисе и зайцу», «Цапле и журавлю», «Сказке сказок». «Сказка сказок», по словам Норштейна, самый дорогой для него фильм.



– Он впитал и вобрал мои переживания, хотя каждый мой фильм впитывает мои переживания. Если этого не происходит, не происходит акта творчества, – говорит мультипликатор. – Но «Сказка сказок» связана с моим домом, моим двором, моими близкими, соседями. Это почти автобиографический фильм.



Назвать же своего любимого героя из мультфильмов Юрий Борисович затруднился:

– Мой любимый персонаж – это моя Франческа, потому что она всегда новая и всегда в тумане. Мы с ней 49 лет живём вместе, и каждый раз, как я её вижу, я вижу нового человека.



Размышляя над тем, почему его мультфильмы стали популярны во всём мире, Норштейн привёл слова Иоанна Павла II:

– Он говорил: «Хотите воспитывать детей, показывайте советскую мультипликацию». Советская мультипликация была напоена огромным содержанием человечности. Откуда это бралось? Мне кажется, в условиях тяжёлой зависимости в человеке талант или будет убит, или проснётся с человеческой стороны. Гуманизм проявлялся и от сопротивления, и ещё, мне кажется, свою роль сыграла Великая Отечественная война. После этой войны отношение к детям, к жизни было совсем другое.



А вот западные мультфильмы Норштейн не очень жалует:

– В Pixar потрясающие мастера, могу только шляпу снять. Но эстетика эта не моя. Они давят сердце, но там нет сердца. Если у Эдика Назарова или Хитрука, что ни линия, то она сердечная и трепетная, здесь же технологии, которым перестаёшь верить.



Выставку Юрий Борисович открыл накануне юбилея.

– День рождения я люблю проводить в броуновском движении, – рассказал он Metro. – У нас обычно это день открытых дверей. Выпивка, закуска, разговоры. У нас всегда так. Нет никакого чинного рассаживания по столам. А лучший подарок для меня – это добрый взгляд, хорошее человеческое общение. В наше время, поверьте, это самый лучший подарок.



МЫСЛИ ВСЛУХ:

О начале творчества

В 7 лет я копировал рисунки из книги "Колобок". Когда я пришёл в первый класс, принёс рисунки в школу. Наш учитель рисования Михаил Акимыч посмотрел эти работы и попросил: Можно я возьму их на память? Я благодарен этому человеку. То, что он отметил тогда мои работы стало моим первым шагом на пути к искусству.

О трудностях

На пути твоего движения в жизни, ты должен отмечать не отрицательные факты, а то, что помогало тебе стать настоящим человеком, воспитывало в тебе понятия дружбы, товарищества.

Про талант

Есть такое понятие генетической устойчивости, и согласно этому закону талант не исчезает. Пропорция талантливых людей на количество не очень талантливых примерно остаётся одинаковым. Правда, как сказал один мой знакомый, сейчас человечество увеличивается и возможно талант разжижается.

О будущем мультипликации

Будущее отечественной мультипликации зависит от будущего нашей страны. Если страна поймёт, что она без культуры подохнет, то будущее мультипликации будет оптимистичным. Но нужно чтобы киностудии, например "Мосфильм", собрали курсы мультипликаторов. Возрождение мультипликационного дела в России – сложный труд. У нас сегодня по искусству долбанули топором.

Про финансирование новых картин

Что касается меня, то мы (у мультипликатора есть своя студия. – Прим. ред.) сами зарабатываем. Я не хочу обращаться к этому государству. Я считаю, что всё настолько криво построено, что для меня неприемлемо и оскорбительно обращаться за деньгами. Я терпеть не могу слово "поддержка" мультипликации. В наше время было просто финансирование искусства. И оно должно быть.

Деньги и творчество

Сначала надо сделать хороший фильм, не надо тянуться при этом за баблом. Как только ты поставишь перед собой задачу заработать – ты останешься банкротом. Прежде всего нужно сделать качественное кино, а потом уже думать о заработке. Перед вами человек, который зарабатывает на своей славе. На своих фильмах. Мы издаём книжку "Ёжик в тумане". За время тиражирования книги мы издали тысяч 70. Это хороший тираж, нам это позволяет переиздавать заново книги, платить аренду, платить зарплату. Мы издаём огромное количество постеров по фильмам: "Цапля и журавль", "Сказка сказок", "Ёжик в тумане" , издаём и продаём. И в этом нет ничего зазорного. Я ненавижу капитализм. Но я пользуюсь этой системой, потому что у меня нет другого выхода. Мы продаём всё это, чтобы платить аренду и зарплату. На мультипликации можно зарабатывать, но только когда появляется пошлость в мультипликации, этот заработок я не приемлю. Это оскорбление общества, оскорбление просвещённых людей, тех, кто хочет видеть в картинах светлое и человеческое.

Откуда берутся образы

Прототипы постоянно живут вокруг тебя. Вот видишь ты червячка, который ползёт, и ты думаешь о его трагедии, потому что она у него тоже есть. Мне Франческа рассказывала, что у неё на зиму остаётся жить одна муха. У мухи есть своё лежбище на лепесточке. Однажды я приезжаю к Фане, спрашиваю:

– Где твоя подруга?

Она: Утонула, залезла в букет цветов и утонула.

Важно, чтобы та частичка, куда внедрилась ваша душа, стала вашим переживанием.

Как воспитать гуманность

Чтобы в тебе проявилась гуманность, надо читать нужные книги, как у Высоцкого "значит нужные книги ты в детстве читал".

Почему "Ёжик в тумане" нравится и детям и взрослым

В каждом фильме должно быть много слоёв, каждый из которых человек считывает по своему уму, разумению. Дети вычитывают свой, подростки – свой, взрослые – видят глубину, потому что уже успели встретиться и с тайной, и с трагедией. Хотя в самом фильме трагедию делать нельзя, иначе дети с ума сойдут. Нужно быть внимательным к душе ребёнка.

Что нравится в мультфильмах

Мне нравится правда, при чём правда может быть фантастической. Мы похоронили моего друга Эдика Назарова, с которым мы 60 лет были вместе. У него фильм "Жил-был пёс" – это абсолютно великий фильм. Казалась бы, фантастический фильм, но по сути это встреча двух стариков, каждый со своей судьбой. Эдик сделал кино про двух одиноких людей, которые никому в жизни не нужны. Только друг другу. В помните фильм Хитрука "Остров", ведь там же тоже про это. Это величайшее кино!