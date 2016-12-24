Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков успокоил всех, кто переживает о состоянии его здоровья.

"Все эти разговоры о клинической смерти – полный бред и неправда", — сказал Лужков РИА Новости.

Он пояснил, что врачи диагностировали у него небольшое воспаление правого лёгкого из-за вирусной инфекции.

"Мне сделали полное обследование, диагноз и лечение понятны. Через день-другой я надеюсь выйти из больницы и посетить концерт моего друга Михаила Турецкого", — добавил 80-летний экс-мэр столицы.

Metro выяснило подробности о состоянии здоровья бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

Ранее ряд СМИ сообщил, что Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ.

Репортёр Metro узнавал у бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя о состоянии здоровья Юрия Лужкова.

"Я общался с людьми, которые находятся рядом с ним, – говорил Митволь. – По моим данным, с ним всё нормально, просто давление. У Лужкова в последние дни было много перелётов, были резкие перепады температуры. Вот и подскочило давление. Насколько мне известно, он даже не находится в больнице в Лапине, про которую пишут СМИ. Следовательно, все сообщения про клиническую смерть можно не воспринимать всерьёз".