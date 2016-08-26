Российский певец и композитор Юрий Лоза, в последнее время острый на язык, в интервью « Радио Балтике» раскритиковал решение Петра Первого перенести столицу из Москвы на берега Невы.

Артист считает, что эта инициатива государя негативно сказалась как на развитии Петербурга, так и всей страны.

– Что производит Питер, не считая понтов? Зачем вам переводить деньги? Чтобы вы их проели? – размышляет Лоза. – Турист составляет одну пятидесятую часть бюджета вашего города, остальное вы уже получаете в виде дотаций. Просто сидите и жрёте точно так же, как жрёт Москва. Вообще Пётр, конечно, дурачок, сюда столицу не надо было переносить.

Многим петербуржцам такие слова Лозы показались очень обидными.

Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил "Балтике", что певец таким высказыванием продемонстрировал свою собственную дурь.

– Впервые слышу о Лозе! Понимаете, в одном из первых указов Петра I как раз говорилось, что речи надо говорить не по бумажке, а своими словами, дабы дурь каждого видна была. Вот и я думаю, что господин Лоза руководствовался принципом Петра Первого, – отметил Басилашвили.

Еще одна выдающаяся жительница Северной столицы – народная артистка СССР Эдита Пьеха попросила скандального певца не трогать Петербург и заниматься своим делом.

– Я считаю, что у него с головой не всё в порядке, как так можно заявлять? – удивляется Пьеха. – Каждый в меру своей возможности отдает городу, что может. Откуда он взял, что у нас в городе одни нахлебники? Пусть строит туристический центр где-нибудь у себя на родине, а Петербургу пусть не трогает.

Оскорбились и простые жители города на Неве.

– Мне кажется,что у Юрия Лозы начинается старческий маразм. Иначе невозможно прокомментировать его оскорбительные высказывания в адрес Петербурга. Замечу, что Ленинград город-герой, и его жители не нахлебники Москвы, стыдно говорить такое городу, пережившему блокаду. Я б в морду дала, честное слово, петербуржцы. Да и Петра нашего не трогай тоже, Юрий, – пишет в социальной сети “Вконтакте” петербурженка Валерия.

– Юрий Лоза уже не знает, как привлечь к себе внимание, а то совсем забыли про него... Только вот изрекая глупости, можно создать сомнительную репутацию своему уму, товарищ Лоза. Что вы и демонстрируете уже во второй раз, и что становится уже системой, – предупреждает другая жительница города на Неве.