Юлия Федюшкина: "Семья в сборе"

За окном началась такая сильная метель, что дальше вытянутой руки было ничего не видно. Время шло к вечеру, и жители деревни М. в спешке разбежались по домам – скоро Новый год и нужно было готовиться к празднику. Быстро нараставшие сугробы подпирали стены домов. В одном из них у окна сидел мальчик Вова, и, хотя кроме корки льда на стекле ничего было не разглядеть, он всё равно пытался поймать долгожданный образ. Мама Вовы Ольга суетилась на кухне... Вова насчитал три тарелки, значит, сегодня приедет папа. Сердце застучало чаще, и щёки малыша налились румянцем. Услышав стук, он, теряя свой шерстяной носочек, побежал к дверям, ему так хотелось крикнуть «Папа!», но в дверях появился сосед, дядя Миша.

– Олюшка, – начал дядя Миша, – помощь нужна какая? А то смотрю, свет у вас не горит, думаю, может, случилось чего?

– Спасибо, дядь Миш, всё хорошо, – улыбаясь, ответила Оля. – Я на кухне, а Вовочка сам тут похозяйничал, включил огоньки, говорит, так лучше.

Немного замявшись, дядя Миша спросил, но уже полушёпотом, покосившись на Вову:

– А чего Колька-то? Когда приедет?

Если бы она сама знала. Вот уже третий год она ждёт мужа, а Вова папу. С тех пор как она последний раз получила весточку от него, прошёл год. До этого почта регулярно приносила письма, а теперь тишина, словно и не было никогда никого. В каждом письме Николай писал, что приедет на Новый год, но так за всё время и не появился. Но они ждали. Ждали каждый день, особенно в новогоднюю ночь. Вова с трепетом ждал праздник. И Оля тоже. Не показывая сыну своё волнение, она как могла пыталась скрыть тревогу от сына. Не зная, что ответить добродушному соседу, Оля только опустила глаза...

В аэропорту Шереметьево Николай ждал багаж. После десяти часов езды от Верхоянска до аэропорта и семичасового полёта до Москвы он не устал. Ему не терпелось поскорее попасть домой. Осталось каких-то четыре часа. Всё это время он работал в самом сердце холода на краю земли, и его грели только мысли об Ольге и сыне. Сердце сжималось от того, что его могли не ждать. Целый год он не мог сообщить о себе, так как на почтовой станции никак не могли восстановить связь.

До электрички оставалось сорок минут. Николай успел прогуляться по магазинам и купить гостинцы. Но, к сожалению, нужную электричку отменили из-за вышедших из строя проводов... Найдя единственного согласившегося отвезти его в деревню М. таксиста, Николай мчался сквозь ухабы и сугробы.

На часах – 23:00. Вова, отчаявшись, что и в этот раз не будет папы, сидел за столом, еле сдерживая слёзы. Видя подавленное состояние сына, Оля всячески пыталась его развеселить, но у неё с трудом это получалось, потому что она сама была раздосадована.

Вдруг в коридоре раздался глухой хлопок. Вова с мамой удивлённо посмотрели друг на друга. На секунду прокралась мысль о Николае, но тут же отступила – Ольга приглашала соседей, возможно, это они. Открыв двери, она замерла. На пороге стоял муж. Она не знала, что делать: кричать от радости или разреветься у него на плече. Она только смогла позвать сына. Вова вспыхнул румянцем и побежал в коридор. Он плакал у отца на руках. То были слёзы радости... Они стояли втроём, обнявшись, и не могли наглядеться друг на друга.

Пробили куранты. Весело потрескивала печь, разноцветными огнями мигала гирлянда. Семья была в сборе. В ту ночь Вова понял, если что-то очень пожелать, это обязательно сбудется.

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