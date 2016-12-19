реклама
Сегодня 11:44

Юлия Федюшкина: "Семья в сборе"

  • Юлия Федюшкина

Читатели Metro в рамках нового конкурса присылают сценарии чудесных новогодних историй

Юлия Федюшкина: "Семья в сборе"

За окном началась такая сильная метель, что дальше вытянутой руки было ничего не видно. Время шло к вечеру, и жители деревни М. в спешке разбежались по домам – скоро Новый год и нужно было готовиться к празднику. Быстро нараставшие сугробы подпирали стены домов. В одном из них у окна сидел мальчик Вова, и, хотя кроме корки льда на стекле ничего было не разглядеть, он всё равно пытался поймать долгожданный образ. Мама Вовы Ольга суетилась на кухне... Вова насчитал три тарелки, значит, сегодня приедет папа. Сердце застучало чаще, и щёки малыша налились румянцем. Услышав стук, он, теряя свой шерстяной носочек, побежал к дверям, ему так хотелось крикнуть «Папа!», но в дверях появился сосед, дядя Миша.

– Олюшка, – начал дядя Миша, – помощь нужна какая? А то смотрю, свет у вас не горит, думаю, может, случилось чего?

– Спасибо, дядь Миш, всё хорошо, – улыбаясь, ответила Оля. – Я на кухне, а Вовочка сам тут похозяйничал, включил огоньки, говорит, так лучше. 

Немного замявшись, дядя Миша спросил, но уже полушёпотом, покосившись на Вову:

– А чего Колька-то? Когда приедет?

Если бы она сама знала. Вот уже третий год она ждёт мужа, а Вова папу. С тех пор как она последний раз получила весточку от него, прошёл год. До этого почта регулярно приносила письма, а теперь тишина, словно и не было никогда никого. В каждом письме Николай писал, что приедет на Новый год, но так за всё время и не появился. Но они ждали. Ждали каждый день, особенно в новогоднюю ночь. Вова с трепетом ждал праздник. И Оля тоже. Не показывая сыну своё волнение, она как могла пыталась скрыть тревогу от сына. Не зная, что ответить добродушному соседу, Оля только опустила глаза...   

В аэропорту Шереметьево Николай ждал багаж. После десяти часов езды от Верхоянска до аэропорта и семичасового полёта до Москвы он не устал. Ему не терпелось поскорее попасть домой. Осталось каких-то четыре часа. Всё это время он работал в самом сердце холода на краю земли, и его грели только мысли об Ольге и сыне. Сердце сжималось от того, что его могли не ждать. Целый год он не мог сообщить о себе, так как на почтовой станции никак не могли восстановить связь.     

До электрички оставалось сорок минут. Николай успел прогуляться по магазинам и купить гостинцы. Но, к сожалению, нужную электричку отменили из-за вышедших из строя проводов... Найдя единственного согласившегося отвезти его в деревню М. таксиста, Николай мчался сквозь ухабы и сугробы.

На часах – 23:00. Вова, отчаявшись, что и в этот раз не будет папы, сидел за столом, еле сдерживая слёзы. Видя подавленное состояние сына, Оля всячески пыталась его развеселить, но у неё с трудом это получалось, потому что она сама была раздосадована.

Вдруг в коридоре раздался глухой хлопок. Вова с мамой удивлённо посмотрели друг на друга. На секунду прокралась мысль о Николае, но тут же отступила – Ольга приглашала соседей, возможно, это они. Открыв двери, она замерла. На пороге стоял муж. Она не знала, что делать: кричать от радости или разреветься у него на плече. Она только смогла позвать сына. Вова вспыхнул румянцем и побежал в коридор. Он плакал у отца на руках. То были слёзы радости... Они стояли втроём, обнявшись, и не могли наглядеться друг на друга.

Пробили куранты. Весело потрескивала печь, разноцветными огнями мигала гирлянда. Семья была в сборе. В ту ночь Вова понял, если что-то очень пожелать, это обязательно сбудется.

 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Условия

Конкурс от Тимура Бекмамбетова и газеты Metro

Присылайте свои новогодние сценарные заявки (синопсисы). Расскажите сюжет на 3 тыс. знаков. Мы ждём ваши работы на KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма пишите: «ЁЛКИ». Не забудьте прислать своё фото и указать ИМЯ, ФАМИЛИЮ, ВОЗРАСТ и НОМЕР ТЕЛЕФОНА для связи. Самые интересные синопсисы будут опубликованы в газете Metro. 

Знаменитый режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов и газета Metro предлагают вам принять участие в создании нового фильма «Ёлки». Мы будем ждать ваши сценарии чудесных новогодних историй, а по трём лучшим будут сняты новеллы для следующих частей «Ёлок». Имена сценаристов – победителей конкурса появятся в титрах комедии. Итоги конкурса будут подведены в конце января.

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали 2 человека20Фото

В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали 2 человека

Массовое ДТП с пострадавшими произошло вечером 18 декабря на Володарском мосту в Петербурге. Об этом сообщили подписчики паблика "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". По словам очевидцев, на Володарском мосту столкнулись 5 машин. По предварительным данным, пострадали мать с дочерью-подростком. Они были госпитализированы. - У одной травмы ног, у второй вроде осколочные ранения на голове/лице. Они в сознании, - написали свидетели, отметив, что экстренные службы приехали на место происшествия достаточно...
В Петербурге показали самые редкие породы собак23Фото

В Петербурге показали самые редкие породы собак

Metro поговорило с владельцами собак, которых в Петербурге только начинают разводить
Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах16Фото

Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах

Metro поговорило с фотографом, работавшим над созданием юбилейного выпуска корпоративного календаря
Появились первые фото тигрицы Герды после побега из Ленинградского зоопарка2Фото

Появились первые фото тигрицы Герды после побега из Ленинградского зоопарка

Герда ещё не совсем пришла в себя после наркоза
В вагоне столичного метро неизвестный ранил мужчину3Фото

В вагоне столичного метро неизвестный ранил мужчину
Актриса Жа Жа Габор11Фото

Звёзды скорбят по актрисе Жа Жа Габор

Сегодня на 100-м году жизни скончалась голливудская актриса Жа Жа Габор. Об этом в понедельник сообщает Associated Press. Последний день своей жизни звезда 1950-х провела в своём доме в Лос-Анджелесе. Певица Майли Сайрус и актриса Джоан Коллинз написали трогательные сообщения в связи с кончиной актрисы. – Жа ЖА! Какая длинная и прекрасная жизнь! – написала на своей странице в Twitter Сайрус, отметив, что стиль и грация Габор её очень вдохновляли. Джоан Коллинз опубликовала свою фотографию с...
В Иркутске задержаны распространители боярышника2Фото

В Иркутске задержаны распространители боярышника

В Иркутске в результате отравления боярышником скончалось 25 человек, еще 17 продолжают находиться в медицинских учреждениях. Как сообщает следственный комитет РФ, на данный момент задержаны двое подозреваемых в распространении боярышника. Следствием установлено, что жители одного из  микрорайонов Ленинского района Иркутска приобрели боярышник и применили его не по назначению. Это был концентрат для ванн, на упаковке было предупреждение о запрете употреблять внутрь. Однако покупатели выпили...
В Якутии упал самолёт: Минобороны заявило о спасении всех 38 человек4Фото

В Якутии упал самолёт: Минобороны заявило о спасении всех 38 человек

Пострадавших готовятся отправить в Москву и Санкт-Петербург, а специалисты уже извлекли бортовые самописцы Ил-18
В Москве показали жизнь метро на выставке11Фото

В Москве показали жизнь метро на выставке

Экспозиция "Метрореализм" представлена 11 зарисовками
Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети
Пьяный хулиган угрожал взорвать дом3Фото

Задержан петербуржец, угрожавший взорвать дом в Красном Селе
В Москве открылась выставка скульптур "Юные пионеры"2Фото

В Москве открылась выставка скульптур "Юные пионеры"

Некоторые монументы показывают нелицеприятную изнанку пионерии
Леонид Якубович попал в ДТП4Фото

Леонид Якубович вместе с женой и внучкой попал в ДТП

Леонид Якубович попал в аварию в Москве. Помимо известного телеведущего в машине также находились его жена и внучка. О том, что Леонид Якубович попал в ДТП стало известно накануне. Как сообщают СМИ, около 16:00 по московскому времени на 21-ом километре Рублёво-Успенского шоссе Mercedes ведущего капитал-шоу "Поле Чудес" столкнулся с легковым автомобилем Peugeot. Новость о том, что Якубович попал в аварию и,возможно, пострадал - мгновенно стала одной из самых популярных в интернет-СМИ. Однако,...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Актриса Жа Жа Габор11Фото

Звёзды скорбят по актрисе Жа Жа Габор

Сегодня 11:26 Сегодня на 100-м году жизни скончалась голливудская актриса Жа Жа Габор. Об этом в понедельник сообщает Associated Press. Последний день своей жизни звезда 1950-х провела в своём доме в Лос-Анджелесе. Певица Майли Сайрус и актриса Джоан Коллинз написали трогательные сообщения в связи с кончиной актрисы. – Жа ЖА! Какая длинная и прекрасная жизнь! – написала на своей странице в Twitter Сайрус, отметив, что стиль и грация Габор её очень вдохновляли. Джоан Коллинз опубликовала свою фотографию с...

Самое популярное

Бейонсе в откровенном наряде показала, как готовится к Рождеству15Фото
Актриса Жа Жа Габор11Фото

Галереи и видео

В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали 2 человека20Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама