Российская пловчиха Юлия Ефимова может обратиться в суд с целью получения компенсации морального вреда за допинговые разбирательства накануне Олимпиады-2016. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на агента спортсменки Андрея Митькова.

По его словам, Ефимова только рассматривает такую возможность.

– Никто из международных организаций до сих пор не принёс извинений за произошедшее. Мы сейчас консультируемся с юристами. В том числе американскими. И рассматриваем возможность подачи иска с целью получения компенсации за произошедшее, — сказал Митьков.

Напомним, что в мае 2014 года Юлия Ефимова была дисквалифицирована на 16 месяцев из-за положительной пробы на допинг. В марте 2016 года её уличили в применении мельдония, но позже все обвинения были сняты – концентрация вещества в крови не превышала допустимую норму.

6 августа 2016 года МОК допустил Ефимову к участию в Олимпиаде в Рио. Несмотря на большое давление со стороны других спортсменов и публики, Юлия завоевала две серебряные медали: на дистанции 100 и 200 метров брассом.