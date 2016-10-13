Известие о коварной болезни прославленного кутюрье Валентина Юдашкина повергло в шок его поклонников. Однако сейчас здоровье Валентина не вызывает опасений. Операция на почках прошла успешно. И вот Марина Юдашкина решила успокоить почитателей супруга.

На своей страничке в Instagram она выложила снимок, на котором запечатлена вместе с мужем. На нём мы видим, как элегантная пара гуляет на юбилее своего друга, спортивного деятеля Леонида Тягачева.

Кстати, маэстро пообещал быстро восстановиться, ведь времени на болезнь у него просто нет. Скоро дизайнер должен представить коллекцию в Москве в рамках Mercedes Benz Fashion Week.

Ранее именитому кутюрье пришлось пропустить собственный показ на Неделе моды в Париже, так как московские врачи оставили его в лечебнице для прохождения курса реабилитации. Зато на парижском подиуме состоялся дебют его внука – восьмимесячного Анатолия.

В Instagram подписчики Марины не оставили фотографию без внимания.

"Дай Бог здоровья Валентину",

"Пусть у Вас всё будет хорошо!!!",

"Красивые !!! Тёплые !!! Всех благ вам !",

"Какие Вы классные !",

"Здоровья Валентину !!! Счастья вашей семье!!!😘",

"Восхитительные, счастья гармонии вашей семье, Мариночка обаятельна,лучезарна 😘😘🌹🌹🌹🌹🌹".



Михаил Задорнов болен раком. Напомним, на днях стало известно, что еще одна российская звезда борется со страшным заболеванием. Российский сатирик для лечения вылетел в Прибалтику. Свой точный диагноз он раскрывать не стал. Но Андрей Малахов накануне внес ясность и признался, что артист, как и кутюрье Валентин Юдашкин, страдает онкологией. В окончании программы Андрей сказал: «Тем, кому плохо сегодня - пусть все будет хорошо. Михаил Задорнов, Валентин Юдашкин - пусть все будет хорошо».