Вечером во вторник, 18 октября, в Гостином дворе стартовала Московская Неделя моды. По сложившейся традиции открыл её показ новой сезонной коллекции pret-a-porter Валентина Юдашкина.

Весенне-летняя линейка Valentin Yudashkin собрала большое число почетных гостей. Пришли Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Валерия и Иосиф Пригожин, Вячеслав Зайцев и другие почитатели таланта модельера.

Юдашкин болен раком. Напомним, ранее известие о коварной болезни прославленного кутюрье повергло в шок многих. Однако сейчас здоровье Валентина не вызывает опасений. Операция на почках прошла успешно. Кстати, ранее Марина Юдашкина решила успокоить почитателей супруга и выложила в Инстаграм фото, на котором запечатлена вместе с мужем.

И вот Валентин Юдашкин снова на сцене! На неё он поднялся уже в завершение показа. На подиум мастер вышел в сопровождении своих дочери и внука Анатолия.

В Инстаграме поклонники отмечают, что новая коллекция Юдашкина оказалась очень трогательной и нежной. А также желают прославленному кутюрье сил и здоровья.