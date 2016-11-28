Ёлкины соберутся в Третьяковке на экскурсии

В день рождения буквы «Ё» – 29 ноября – создатели новогодней комедии «Ёлки-5» решили провести необыную акцию – Ёлкины смогут бесплатно посетить экскурсию, посвящённую творчеству Ивана Шишкина, в Третьяковской галерее.

– «Ёлки-5» благодарны и обязаны своим названием прекрасной букве «Ё», а потому мы будем праздновать её день рождения и сделаем всё, чтобы защитить «Ё» от исчезновения, – рассказали Metro в пресс-службе Bazelevs. – Мы звонили в Загс и узнавали количество Ёлкиных в Москве. Оказалось, 2500! К сожалению, Третьяковская галерея при всем желании не смогла бы вместить всех Ёлкиных, так как помимо всего прочего проводятся другие экскурсии в этот день. Поэтому только первые 60 Ёлкиных, пришедших в Третьяковку к 16.00 смогут получить входной билет.

При себе нужно будет иметь паспорт или свидетельство о рождении.

Через соцсети нам удалось пообщаться с москвичкой Ксенией Ёлкиной. Она рассказала, что про акцию слышала и собирается идти в Третьяковку с мужем и сыном:

– До замужества моя фамилия была Мельниченко, и я счастлива, что стала Ёлкиной. Эта фамилия праздничная и приносит удачу, – рассказала Ксения. – Я предпочитаю писать фамилию через «ё», а вот муж при смене паспорта в 18 лет отказался от буквы Ё, чтобы не было путаницы с разными документами.