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Сегодня 19:54

Ёлкины соберутся в Третьяковке на экскурсии

  • Виктория Мельникова

При себе нужно будет иметь паспорт и свидетельство о рождении

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В день рождения буквы «Ё» – 29 ноября – создатели новогодней комедии «Ёлки-5» решили провести необыную акцию – Ёлкины смогут бесплатно посетить экскурсию, посвящённую творчеству Ивана Шишкина, в Третьяковской галерее.

– «Ёлки-5» благодарны и обязаны своим названием прекрасной букве «Ё», а потому мы будем  праздновать её день рождения и сделаем всё, чтобы защитить «Ё» от исчезновения,  – рассказали Metro в пресс-службе Bazelevs. – Мы звонили в Загс и узнавали количество Ёлкиных в Москве. Оказалось, 2500!  К сожалению, Третьяковская галерея при всем желании не смогла бы вместить всех Ёлкиных, так как помимо всего прочего проводятся другие экскурсии в этот день. Поэтому только первые 60 Ёлкиных, пришедших в Третьяковку к 16.00 смогут получить входной билет.  

При себе нужно будет иметь паспорт или свидетельство о рождении. 

Через соцсети нам удалось пообщаться с москвичкой Ксенией Ёлкиной. Она рассказала, что про акцию слышала и собирается идти в Третьяковку с мужем и сыном:  

– До замужества моя фамилия была Мельниченко, и я счастлива, что стала Ёлкиной. Эта фамилия праздничная и приносит удачу, – рассказала Ксения. – Я предпочитаю писать фамилию через «ё», а вот муж при смене паспорта в 18 лет отказался от буквы Ё, чтобы не было путаницы с разными документами. 

Из истории

Почему 29 ноября День рождения буквы Ё

•    В этот день в 1783 году на заседании Академии Русской Словесности княгиня Екатерина Романовна Дашкова поинтересовалась у академиков: правомерно ли обозначать в слове «ioлка» один звук двумя буквами? И не лучше ли ввести в алфавит новую букву – «ё»? Доводы Дашковой показались академикам убедительными, и её предложение было утверждено.

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Ёлкины соберутся в Третьяковке на экскурсии

Сегодня 19:54 В день рождения буквы «Ё» – 29 ноября – создатели новогодней комедии «Ёлки-5» решили провести необыную акцию – Ёлкины смогут бесплатно посетить экскурсию, посвящённую творчеству Ивана Шишкина, в Третьяковской галерее. – «Ёлки-5» благодарны и обязаны своим названием прекрасной букве «Ё», а потому мы будем  праздновать её день рождения и сделаем всё, чтобы защитить «Ё» от исчезновения,  – рассказали Metro в пресс-службе Bazelevs. – Мы звонили в Загс и узнавали количество Ёлкиных в Москве....

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