В Петербурге главный герой одной из новелл Боря (его играет Ургант) ради возвращения в семью украдет у лучшего друга … пингвина. А в Екатеринбурге жена приготовила для мужа новогодний подарок - "горячего" парня из Африки. В Краснодарском крае через "Окэй, губль! пенсионерка будет искать свою" прежнюю любовь, а не повзрослевшие Лыжник и Сноубордист - елку в новогоднюю ночь.

Сыгравшие сами себя звездные видео блогеры, по дороге на вечеринку застряли в лифте без интернета, а командир экипажа Международной космической станции, оставшись в одиночестве, пытается понять, как ему встречать Новый год.

Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова разместила на официальном канале YouTube трейлер “Елки 5”. Очередная история снова будет состоять из нескольких новелл.

Выйдет комедия на широкий экран 22 декабря 2016 года.

"Накануне Нового года зрители увидят кинозрителей "Ёлки" – лирическую комедию, в которой типичные человеческие слабости, обычная жизнь и стандартные проблемы чудесным образом превращаются в новогоднюю сказку”, - уверяют создатели фильма.

Как и всегда, главный лейтмотив фильма:

- На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!