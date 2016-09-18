В Москве завершились выборы в Государственную думу, в 20.00 в городе закрылись все избирательные участки. Как сообщают РИА Новости, со ссылкой на Мосгоризбирком, по данным на 18.00, явка на голосование в столице составила 28,62%.

Наиболее активным оказался Нагатинский избирательный округ — 30,24%, ранее эту позицию занимал Центральный округ, который переместился на третье место (29,99%). Серебряная медаль за голосование получил Преображенский округ, там активность избирателей составила 30,10%. Низким количество отличились избиратели в Люблинском (26,49%) и Чертановском (26,40 %) округах.

"На 18.00 мск в столице проголосовали 2,129 миллиона человек. Средняя явка по городу составила 28,62 %", — сказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Напомним, что 18 сентября прошли выборы депутатов Государственной Думы. Вместе с этим россиянам из 39 субъектов страны также определили состав региональных парламентов, а в девяти субъектах — выбрали губернаторов.