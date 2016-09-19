Появились предварительные данные о явке избирателей на участки для голосования на выборах депутатов в Госдуму VII созыва в Москве и Подмосковье.

По предварительным данным, явка избирателей в Москве составила более 35%, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

"Явка в Москве по предварительным итогам составляет 35,18%", – уточнил Горбунов.

По словам председателя Мосгоризбиркома, во многом на явку повлияли погодные условия. "Я считаю, и во многих регионах пришли к такому выводу, что на явку в большей мере повлияла погода", – пояснил он.

Общая численность избирателей в столице по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 7 млн 341 тыс. 984 человека.

В то же время явка подмосковных избирателей на выборы 18 сентября составила 37,36%, об этом сообщила глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова

"Явка избирателей была 37,36%, – это свежая цифра", – сказала Коновалова.

На территории региона 18 сентября проходили выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд кампаний по выбору органов местного самоуправления.