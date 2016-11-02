Молодой ястреб Стёпа шёл, прихрамывая, по одной из мурманских дорог, пока его не обнаружили добрые люди, чтобы спасти от неприятностей. Врачи, осмотрев птицу, развели руки в стороны – мол, всё со Стёпой в порядке, летать вполне способен. Да вот только не хочет...

– В тот день, когда мы его нашли, Стёпка спокойно шёл себе по дорожке, как будто возвращался из магазина, – улыбается владелец питомника для ездовых собак Наталия Демидова. – Только магазин, наверное, был где-то очень далеко, потому что Стёпка прихрамывал на левую лапку. Он совершенно не сопротивлялся, когда его взяли в руки, почти не выразил недовольства, когда мы посадили его в собачий клипер, и был доставлен в питомник.

После этого ястреба осмотрели врачи, ему сделали рентген и вдруг выяснилось, что он абсолютно здоров и вполне может парить в небе.

– Но у Стёпы не было желания улетать! – говорит Наталия. – Ястреб спокойно работает крыльями в воздухе, может сам себя поднять, но при этом ходит пешком. Мы теперь смеёмся, что зря, наверное, к нему привязались, его и так всё устраивает! А если серьёзно, то Стёпка, скорее всего, молодой слёток, который ещё не очень умеет летать и просто не смог улететь на зимовку. Поэтому пока наша задача сводится к тому, чтобы помочь ему провести зиму в максимально комфортных условиях и попробовать весной, когда с тёплых краёв вернутся его собратья, выпустить его на волю.

Когда ястреб только попал в питомник, возник острый вопрос – а чем его кормить:

– Птица отказывалась не только летать, но и есть. А поскольку обмен веществ у пернатых очень быстрый, то у нас было не так много времени, чтобы этот вопрос решить – без еды Стёпка мог погибнуть.

В этой ситуации на помощь работникам питомника пришёл молодой ветеринар Анастасия Тимофеева, которая однажды спасла раненую самку сокола-пустельги, после чего увлеклась дикими птицами.

– Она накормила и напоила Степана, после чего ястреб распушился и уже с интересом начал смотреть на мир вокруг себя. Смешно сказать, но на сегодняшний день мы имеем абсолютно здоровую молодую и сильную птицу, умеющую летать. Вот только улетать от нас она не хочет!