Пользователей Instagram поразила жительница Японии под ником Персидская Шиншилла (Persian Chinchilla), которую уже прозвали котомамой. Девушка является счастливой обладательницей 12 персидских кошек. Как рассказала девушка специализированному изданию про кошек Catster, она обожает своих любимцев и не может представить, как могла жить раньше без них.

"Я счастлива. Мне абсолютно не важно, что другие люди думают обо мне, когда узнают, как много у меня есть кошек "- рассказал девушка изданию.

По признанию любительницы животных, она не планировала заводить котосемью и всё началось всего лишь с одной кошки.

"Это началось, когда мы встретили нашу первую кошку - Юки ... Мы взяли её домой после того, как нашли на середине дороги. Она была вся грязная и замёрзшая, мы спасли её", - рассказала она, добавив, что чуть позже решила взять себе ещё двух персидских красавиц.

Остальные же девять, по её словам, являются уже потомством взятых изначально питомцев. Сейчас все животные стерилизованы и кастрированы, так что пополнения она больше не ждёт.

На своей странице в соцсети девушка постоянно выкладывает фото и видео из повседневной жизни со своими любимцами. На неё уже подписано более 200 тыс. фолловеров.

Имена её кошек: Юки, Шо, Юри, Аи, Кару, Джеймс, Брюс, Момо, Кайя, Блэки, Гуди и Тайгер.