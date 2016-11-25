Министерство обороны Японии планирует запустить свой первый спутник связи под названием "Кирамэки-2". Об этом в пятницу сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По информации издания, запуск запланирован на 24 января 2017 года. Предполагается, что данная мера поможет улучшить инфраструктуру коммуникаций на фоне ядерной и военной угроз со стороны КНДР.

Спутник "Кирамэки-2" будет функционировать над Индийским океаном и использоваться для японского контингента миротворцев ООН в Южном Судане и районе борьбы против морских пиратов у берегов Сомали.

Аппарат будет выведен на орбиту ракетой-носителем H-2A с космодрома "Танэгасима" в префектуре Кагосима на юго-западе Японии.

Стоит заметить, что существует и спутник "Кирамэки-1". Его планировали запустить в июле 2015 года, однако во время перевозки на космодром во Французской Гвиане он был повреждён и отправлен на ремонт. Планируется, что "Кирамэки-1" запустят в марте 2018 года.