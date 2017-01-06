Япония приняла решение срочно отозвать своего посла из Южной Кореи. На данный шаг страна пошла в связи с установкой памятника "женщины для утешения" прямо напротив посольства страны Восходящего солнца, сообщает ТАСС. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, данный поступок является неприемлемым со стороны корейцев.

"Подобные действия оказывают нежелательное воздействие на двусторонние отношения, это неприемлемо. Мы приняли решение временно отозвать нашего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ", — сказал Суга.

На произошедшее уже отреагировали и власти Республики Кореи. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се выразил свои сожаления в связи с решением Японии отозвать своего посла.

Отметим, что установленный возле японского генерального консульства в Пусане памятник является напоминанием о женщинах, которые стали жертвами сексуального насилия японских оккупантов во время Второй мировой войны. Авторами монумента стали южнокорейские общественные организации, которые после всех согласований с властями установили памятник 30 декабря.