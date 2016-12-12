Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Россией из-за Курильских островов. Об это в понедельник сообщает ТАСС.

По словам Абэ, этот вопрос может решиться в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

– Я хочу провести переговоры на высшем уровне (с Путиным – прим. ред.) с позиции решимости положить конец территориальной проблеме, – сказал он.

Российская сторона пока никак не отреагировала на предложение японского политика.

Напомним, что 8 декабря стало известно о том, что президент России Владимир Путин посетит Японию 15-16 декабря 2016 года.

Этот визит в Страну Восходящего Солнца станет шестым для Путина и четвёртым в качестве президента РФ.