Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности положить конец территориальному спору с Россией из-за Курильских островов. Об это в понедельник сообщает ТАСС.
По словам Абэ, этот вопрос может решиться в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
– Я хочу провести переговоры на высшем уровне (с Путиным – прим. ред.) с позиции решимости положить конец территориальной проблеме, – сказал он.
Российская сторона пока никак не отреагировала на предложение японского политика.
Напомним, что 8 декабря стало известно о том, что президент России Владимир Путин посетит Японию 15-16 декабря 2016 года.
Этот визит в Страну Восходящего Солнца станет шестым для Путина и четвёртым в качестве президента РФ.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. При этом мирный договор между двумя странами заключён не был из-за территориального спора вокруг южной части Курильской гряды.
Дело в том, что по окончании войны весь Курильский архипелаг был включён в состав СССР. Однако Принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и необитаемой гряды Хабомаи оспаривается Японией.
До настоящего времени стороны так и не пришли к консенсусу по этому вопросу.