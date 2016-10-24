Сервис "Яндекс.Доставка" начал работу в Санкт-Петербурге. Об этом на мероприятии в Северной столице рассказал руководитель проекта Дмитрий Мамонов. Сервис представляет собой агрегатора логистических услуг, который работает с разными компаниями, осуществляющими доставку товаров (в том числе с "Почтой России"). Интернет-магазин, подключающийся к сервису, получает доступ к нескольким поставщикам услуг.

– "Яндекс.Доставка" включает в себя единую отгрузку товара, единый документооборот и систему расчётов, но это не только возможность снизить затраты, – говорит Мамонов. – Интернет-магазины могут не заниматься собственной логистикой, не нанимать персонал, что для небольших площадок очень накладно, а сосредоточиться на развитии бизнеса.

Чтобы отправить заказ покупателю, магазину нужно оставить заявку в системе "Яндекс.Доставки". Курьер приедет на склад магазина и бесплатно отвезёт товары в новый сортировочный центр доставки в Санкт-Петербурге. Там посылки распределят по перевозчикам и отправят по назначению. На данный момент сортировочный центр может обрабатывать до трёх тысяч заказов в сутки.

В Москве сервис работает с 2015 года. К настоящему моменту к нему подключились 1700 магазинов в городе и области.