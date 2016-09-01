Специалисты поискового сервиса на основе метеоисследований последних 36 лет решили просчитать, работают ли народные приметы, связанные с погодой. Исследование заняло два месяца.

– Современные данные дают возможность проверить множество вещей, которые раньше считались в принципе непроверяемыми, приметы — как раз один из примеров этого. Когда мы запустили Яндекс.Погоду, которая использует для построения прогнозов архив за 40 лет, поняли, что с помощью этих данных можно много всего узнать. Погодные приметы — одна из вещей, которые сразу приходят в голову, когда речь идёт о погоде и о том, что можно проверить с помощью статистики. Там довольно много данных – получается 12 примет по 16 городам, всё за 36 лет и для каждой приметы собственные условия, – рассказала Metro аналитик группы исследований в «Яндексе» Наталия Крупенина. – Самым сложным, я думаю, было именно это – держать в голове множество условий и результатов для каждой приметы в каждом городе.

В итоге оказалось, что большинство примет не работает, некоторые – с погрешностями. Самой эффективной оказалась примета про дождливого Самсона в Санкт-Петербурге – там она работает в 91% случаев (если 10 июля дождь, то и лето дождливое). Суровая статистика доказала, что и крещенские морозы приходят в российские города нечасто, а бабье лето вообще редкий гость – например, в Москве за последние 36 лет оно встречалось только в 11% случаев.

«Хороших» примет — с высокими показателями достоверности во многих городах — всего три.

На Самсона дождь — семь недель то ж.

На Мокия мокро — всё лето мокро. На Мокия сухо — всё лето сухо. (24 мая)

На Благовещение день тихий, тёплый — лето такое же. Если на Благовещенье дождь или пасмурная погода, лето будет дождливое. (7 апреля)

Самое бесполезной приметой оказался день Аксиньи («Какова Аксинья, такова и весна»). Она вообще ни разу не сбылась.