В исследовании интернет-компании выводы такие: лидеры в категории "События" — выборы в России и США. А также – крушение самолета в Ростове, убийство ребёнка няней в Москве и конфликт в Нагорном Карабахе. В топе также болезни — свиной грипп и вирус Зика.

Выяснилось, что пользователи больше интересовались мемом "Лабутены", чем новыми iPhone.

Яндекс отмечает, что Олимпиада-2016, Евро-2016 во Франции и чемпионат мира по хоккею в России привлекли интернет-пользователей больше, чем любое из общественно-политических событий. Однако, людей больше интересовал фильм "Отряд самоубийц", чем Олимпиада, а мультфильм "Зверополис" стал популярнее хоккейного ЧМ.

"Игра престолов", "Физрук", "Мажоры" и ещё целый ряд сериалов также оказались популярнее любого из общественно-политических и спортивных событий.

В топ женщин, популярных среди пользователей, вошла Марго Робби, которая сыграла роль подружки Джокера Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц".
 
В исследовании подчёркивается, что если составить топ-10 сериалов по всем странам, то 9 из 10 будут российскими. "Исключение — "Игра престолов". А вот с премьерами полнометражных фильмов ровно наоборот: только один фильм из 10 самых популярных в поиске – российский. Это фильм "Экипаж", — уточняют эксперты.


Десятка самых популярных мужчин

  • Дональд Трамп
  • Леонардо Ди Каприо
  • Валерий Ободзинский
  • Сергей Лазарев
  • Леонид Якубович
  • Павел Шеремет
  • Ислам Каримов
  • Павел Прилучный
  • Алан Рикман
  • Дэвид Боуи

Десятка самых популярных женщин

  • Ксения Собчак
  • Ольга Бузова
  • Регина Збарская
  • Марго Робби
  • Наталья Крачковская
  • Хиллари Клинтон
  • Алиса Вокс
  • Мелания Трамп
  • Ирина Ефремова
  • Мара Багдасарян

Премьеры 2016 года

  • Новые модели iPhone
  • Московское центральное кольцо
  • Renault Kaptur
  • Brexit
  • Samsung Galaxy Note 7
  • Аэропорт Жуковский
  • Гравитационные волны 
  • Prisma
  • Зеленая карточка в футболе
  • Рельсотрон


Интернет

  • Голосование за символы на купюрах
  • Петиции на Change.org
  • Autonum.info
  • Новый дизайн ВКонтакте
  • Житьрф
  • #Бешенаясушка
  • Танцующий миллионер
  • Мистер Дудец
  • Блокировка LinkedIn
  • Face Swap

 

Спорт

  • Олимпиада в Рио-де-Жанейро
  • Евро-2016
  • Чемпионат мира по хоккею
  • Кубок мира по хоккею
  • Чемпионат мира по биатлону
  • Чемпионат России по футболу
  • Россия — Словакия (футбол) 
  • Россия — Уэльс (футбол)
  • Англия — Исландия (футбол)
  • Бой Емельяненко — Мальдонадо

 

Зарубежные сериалы

  • "Игра престолов"
  • "Ходячие мертвецы"
  • "Сверхъестественное"
  • "Черная любовь"
  • "Викинги"
  • "Любовь не понимает слов"
  • "Флэш"
  • "Дневники вампира"
  • "Люцифер"
  • "Кесем-султан"

 

 

Кино

  • "Отряд самоубийц"
  • "Дэдпул"
  • "Зверополис"
  • "Иллюзия обмана 2"
  • "Экипаж"
  • "Тайная жизнь домашних животных"
  • "Кунг-фу панда 3"
  • "Черепашки-ниндзя 2"
  • "Бэтмен против Супермена"
  • "Люди Икс: Апокалипсис"

 

Российские сериалы

  • "Физрук"
  • "Молодежка"
  • "Ольга"
  • "Мажор"
  • "Остров"
  • "Лестница в небеса"
  • "Бородач"
  • "Полицейский с Рублевки"
  • "Реальные пацаны"
  • "Интерны"

 

Игры

  • Slither.io
  • Pokemon Go
  • Dark Souls III
  • Diep.io
  • Far Cry Primal
  • Battlefield 1 
  • No Man's Sky
  • Rise of the Tomb Raider
  • Doom
  • Watch Dogs 2