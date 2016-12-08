В исследовании интернет-компании выводы такие: лидеры в категории "События" — выборы в России и США. А также – крушение самолета в Ростове, убийство ребёнка няней в Москве и конфликт в Нагорном Карабахе. В топе также болезни — свиной грипп и вирус Зика.
Выяснилось, что пользователи больше интересовались мемом "Лабутены", чем новыми iPhone.
Яндекс отмечает, что Олимпиада-2016, Евро-2016 во Франции и чемпионат мира по хоккею в России привлекли интернет-пользователей больше, чем любое из общественно-политических событий. Однако, людей больше интересовал фильм "Отряд самоубийц", чем Олимпиада, а мультфильм "Зверополис" стал популярнее хоккейного ЧМ.
"Игра престолов", "Физрук", "Мажоры" и ещё целый ряд сериалов также оказались популярнее любого из общественно-политических и спортивных событий.
В топ женщин, популярных среди пользователей, вошла Марго Робби, которая сыграла роль подружки Джокера Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц".
В исследовании подчёркивается, что если составить топ-10 сериалов по всем странам, то 9 из 10 будут российскими. "Исключение — "Игра престолов". А вот с премьерами полнометражных фильмов ровно наоборот: только один фильм из 10 самых популярных в поиске – российский. Это фильм "Экипаж", — уточняют эксперты.
Десятка самых популярных мужчин
- Дональд Трамп
- Леонардо Ди Каприо
- Валерий Ободзинский
- Сергей Лазарев
- Леонид Якубович
- Павел Шеремет
- Ислам Каримов
- Павел Прилучный
- Алан Рикман
- Дэвид Боуи
Десятка самых популярных женщин
- Ксения Собчак
- Ольга Бузова
- Регина Збарская
- Марго Робби
- Наталья Крачковская
- Хиллари Клинтон
- Алиса Вокс
- Мелания Трамп
- Ирина Ефремова
- Мара Багдасарян
Премьеры 2016 года
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Зарубежные сериалы
- "Игра престолов"
- "Ходячие мертвецы"
- "Сверхъестественное"
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- "Викинги"
- "Любовь не понимает слов"
- "Флэш"
- "Дневники вампира"
- "Люцифер"
- "Кесем-султан"
Кино
- "Отряд самоубийц"
- "Дэдпул"
- "Зверополис"
- "Иллюзия обмана 2"
- "Экипаж"
- "Тайная жизнь домашних животных"
- "Кунг-фу панда 3"
- "Черепашки-ниндзя 2"
- "Бэтмен против Супермена"
- "Люди Икс: Апокалипсис"
Российские сериалы
- "Физрук"
- "Молодежка"
- "Ольга"
- "Мажор"
- "Остров"
- "Лестница в небеса"
- "Бородач"
- "Полицейский с Рублевки"
- "Реальные пацаны"
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