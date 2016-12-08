В исследовании интернет-компании выводы такие: лидеры в категории "События" — выборы в России и США. А также – крушение самолета в Ростове, убийство ребёнка няней в Москве и конфликт в Нагорном Карабахе. В топе также болезни — свиной грипп и вирус Зика.

Выяснилось, что пользователи больше интересовались мемом "Лабутены", чем новыми iPhone.

Яндекс отмечает, что Олимпиада-2016, Евро-2016 во Франции и чемпионат мира по хоккею в России привлекли интернет-пользователей больше, чем любое из общественно-политических событий. Однако, людей больше интересовал фильм "Отряд самоубийц", чем Олимпиада, а мультфильм "Зверополис" стал популярнее хоккейного ЧМ.

"Игра престолов", "Физрук", "Мажоры" и ещё целый ряд сериалов также оказались популярнее любого из общественно-политических и спортивных событий.

В топ женщин, популярных среди пользователей, вошла Марго Робби, которая сыграла роль подружки Джокера Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц".



В исследовании подчёркивается, что если составить топ-10 сериалов по всем странам, то 9 из 10 будут российскими. "Исключение — "Игра престолов". А вот с премьерами полнометражных фильмов ровно наоборот: только один фильм из 10 самых популярных в поиске – российский. Это фильм "Экипаж", — уточняют эксперты.



Десятка самых популярных мужчин

Дональд Трамп

Леонардо Ди Каприо

Валерий Ободзинский

Сергей Лазарев

Леонид Якубович

Павел Шеремет

Ислам Каримов

Павел Прилучный

Алан Рикман

Дэвид Боуи

Десятка самых популярных женщин

Ксения Собчак

Ольга Бузова

Регина Збарская

Марго Робби

Наталья Крачковская

Хиллари Клинтон

Алиса Вокс

Мелания Трамп

Ирина Ефремова

Мара Багдасарян

Премьеры 2016 года

Новые модели iPhone

Московское центральное кольцо

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"Дневники вампира"

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"Кесем-султан"

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"Отряд самоубийц"

"Дэдпул"

"Зверополис"

"Иллюзия обмана 2"

"Экипаж"

"Тайная жизнь домашних животных"

"Кунг-фу панда 3"

"Черепашки-ниндзя 2"

"Бэтмен против Супермена"

"Люди Икс: Апокалипсис"

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"Физрук"

"Молодежка"

"Ольга"

"Мажор"

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"Полицейский с Рублевки"

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