На канале ТНТ стартовал новый комедийный сериал “Ольга”, в котором роль матери-одиночки исполнила Яна Троянова – звезда фильма “Страна ОЗ”. В преддверии премьеры мы поговорили с актрисой о том, почему женщинам за сорок сложно найти себе пару.

Вас можно встретить в метро?

Да. Легко. Правда, я стараюсь туда не заходить в час-пик, а так, оно меня часто выручает, когда куда-то опаздываю. Пока ничего лучше метро ещё не придумали. Как-то даже видела, как люди читают вашу газету.

Люди кричат вслед Ленка Шабадинова?

Нет! Когда я иду по улице или еду в метро, я Яна Троянова, а Ленка Шабадинова только в кино. Моя роль – это всегда я в предлагаемых обстоятельствах. Хотя, может, Ольгой будут называть. Я не обижусь и буду откликаться.

Раньше вы в сериалах никогда не снимались. "Ольга" – ваш первый опыт. Почему кинематографисты свысока смотрят на телевизонщиков? Есть такое. Дело в том, что было снято много шлака. Раньше я тоже думала, что никогда не снимусь в отечественном сериале. Потом начала смотреть зарубежные сериалы – “Бесстыдники”, “Клан Сопрано”, “Настоящий детектив”... И мне стало завидно. Я подумала, почему мы не делаем хороших сериалов? Именно мы, люди из авторского кино, способны сделать хорошие сериалы. К тому же мама меня подталкивала: “Яна, ты почему не снимаешься?” И вот пришло предложение сыграть Ольгу. Вы не подумайте, мне приходит много предложений – обычно зовут либо в очень плохие сериалы, либо ведущей на какую-нибудь передачу. Но прочитав сценарий “Ольги”, я поняла: это оно! У меня и возраст соответствующий. Познакомившись с продюсерами и режиссёрами, я поняла, что это мои люди. А я всегда ищу своё. Причём я не снисхожу до сериала. Я не стыжусь своей работы. Надо от сердца всё делать. Я искренне полюбила всех актёров сериала, они стали не просто моей экранной семьёй, а моей настоящей долбонутой семейкой. На премьере я сидела рядом с Алиной Алексеевой, которая играет мою сестру в сериале. И вот я смотрела на неё рядом и на экране, вдруг мне так захотелось её обнять и поцеловать! Она так удивилась и сказала: “Помадой меня намазала, да?” (Смеётся.)

Признаюсь, отечественные актёры тоже зачастую с презрением относятся к журналистам, односложно отвечают, могут во время интервью писать эсмэмэски. При этом зарубежные звёзды всегда доброжелательны, улыбаются, с интересом слушают и отвечают, они говорят на равных, как мы сейчас с вами. Этот контраст удручает.

На мой взгляд, очень важно говорить на равных со всеми, не считать себя выше кого-то. Осмелюсь предположить, что это не очень одарённые актёры и, скорее всего, не очень умные. Когда станет скучно в профессии, я уйду из неё. Пока мне всё интересно, поэтому и говорить о работе мне тоже интересно. Если я буду общаться с людьми надменно, то мне внутри будет плохо. Если ты выпендриваешься, односложно отвечаешь, значит, ты скучный, и жизнь у тебя скучная. Я честно скажу, что и журналисты бывают неприятными. Иногда человек вроде бы приятный, а вопрос задаёт неприятный. А как много одинаковых и откровенно глупых вопросов!

Например?

Какие у вас творческие планы? Как вы создавали образ? Так и хочется ответить: “Каком кверху”. Часто спрашивают про маму. Хотя я сама в этом виновата, я слишком открытая. Я ещё не понимаю, кому можно доверять, а кому нет. Мне интервью интересно давать, но мне хочется нормального, человеческого общения. Жизнь должна быть в радость!

Ну, давайте пройдёмся по глупым вопросам. Как подходили к созданию образа героини?

(Улыбается.) Ну, давайте поговорим про мою маму. Она воспитывала нас с сестрой одна. Причём даже не была замужем, она получала какое-то пособие как мать-одиночка. Мне казалось это унизительным, а ей нет. Она ко всему относилась с оптимизмом: "Подумаешь, я поклянчу денег, зато куплю детям пальто на зиму". Моя подруга детства, у которой в жизни иногда появляются, а потом исчезают мужчины, тоже воспитывает детей одна. У неё рано забеременела дочь. Знаете, я вот сейчас понимаю, что меня всю жизнь окружали женщины-одиночки. И они мне нравятся. Как персонажи они мне гораздо интереснее замужних. Я сама очень долго была одна, пока не встретила Василия (Сигарев, муж Трояновой – прим. ред.). В сериале всё из жизни, узнаваемо, поэтому и смешно. Вот в “Ёлках” всё выдуманное, потому мне, например, несмешно.

Василий помогал работать над ролью?

Нет. Когда я прочитала сценарий, сразу же сообщила мужу: “Я чувствую, что должна сыграть Ольгу”. Он ответил: “Раз чувствуешь, делай”. И потом, когда я приходила уставшая с работы и начинала жаловаться, он припоминал мне мои же слова и говорил: “На себя работаешь”. И это была главная поддержка. Он меня никогда не жалеет. Я поняла: если я за что-то взялась, я должна довести дело до конца.

Вот, смотрите, Жора Крыжовников снимает в кино свою жену Юлечку, а Василий Сигарев…

Яночку. И я благодарна за это. Не всем актрисам так повезло, как Юлечке и Яночке, у которых есть мужья-режиссёры. Пусть другие завидуют! Главное, что мы справляемся с ролями. Мои титулы показывают, что я не просто жена режиссёра. Поэтому меня не обижают подобные вопросы. Знаете, в интеллигентных кругах называют жену писателя сокращённо ЖП. Всё-таки я не ЖП, я актриса Яна Троянова. Да, у своего мужа я любимая актриса.

Муза? Как Джульетта Мазина у Федерико Феллини?

Да. При этом я ничего для этого не делаю. Это он что-то видит во мне. Поэтому я не знаю, что это такое – быть музой. Я ему муза, а не себе. Я не знаю, что во мне человек любит.

Мне откровенно жалко стало Ольгу. Она одна на себе тащит двоих детей, папашу-алкоголика, глупую, похотливую сестру, да ещё и от ухаживаний водителя катафалка приходится отбиваться. Неужели у русской женщины с детьми нет шансов на нормальную личную жизнь?

Шансы есть, но она сама должна дать себе шанс. В чём проблема русской бабы?

Закрытое забрало?

В точку! Она не может доверить свою жизнь кому-то. Она всё должна решать сама. Если ты впускаешь в свою жизнь мужчину, он должен и твоих детей принять и отца-алкаша. Кому-то стыдно становится за свою семью, и она дистанцируется. Я росла среди таких матерей-одиночек. У нас целый 12-этажный дом таких был. На первом этаже жили чемпионки мира, волейбольная команда “Уралочка”. Их тренер, Николай Карполь, матом крыл с утра и до вечера. Если было тихо, мы знали, что девочки выиграли. А если проиграли, там такое было… Страшно вспомнить. Им нельзя было выходить замуж, да что там, даже дружить с мальчиками нельзя. Я всегда пыталась понять, в чём их проблема, почему они одиноки? Когда была маленькой, уже какие-то выводы пыталась сделать. Помню, мама говорила: “Янка, ты, как старуха, рассуждаешь”. Это ведь очень красивые женщины, ещё молодые, а уже такое отношения к жизни: им нужен был либо очень богатый, либо никого. В итоге, они вообще ни с кем остались. Кто-то стеснялся своих семей, жизненных условий… Я считаю, что женщины сами виноваты в своём одиночестве.

В папаше-алкоголике в сериале я узнала своего дядю, который прятал по всему дому одеколоны.

Алгоколизм – извечная тема. И, кстати, не только для России. Среди моих родственников тоже были алкаши, многих из них нет в живых. И соседи-алкаши у меня были. Я сама сталкивалась с этой проблемой. Я бросила пить, когда поняла, что в этом нет никакого кайфа. Моя любимая певица Эми Уайнхаус умерла от алкогольного отравления. Если алкоголь губит таких гениев, то от меня и мокрого места не оставит. Алкоголизм – это страшное заболевание. Сейчас я не испытываю ненависть к алкоголикам. Мне искренне их жаль. Они сами себе не принадлежат.

Мне кажется, большинство русских людей снисходительно относится к алкоголикам, им всё спускают с рук, оправдывая любые их поступки действием алкоголя. И как показано в сериале, всегда найдётся сердобольная бабуля, которая поставит бутылку алкашу.

Вроде ну что с алкаша взять? И мы готовы нянчиться с ним всю жизнь, но при этом люто ненавидя его. В этом парадокс. Жалея его, ты не даёшь ему шанс на выздоровление. Чем больше ты запрещаешь выпить, тем больше ему этого хочется. Русские, вообще говоря, странные люди. Вместо того, чтобы углубиться в проблему и понять, что алкоголизм – это заболевание, они могут только обматерить алкашла. Меня всегда удивлял инертный образ жизни этой страны. И вот в этом мате мы все несёмся к концу жизни. И всё так быстро проходит, ты не успеваешь понять, а что же, собственно, это было?

В сериале алкоголики высмеиваются. И Ольга много шутит на эту тему. А вы используете этот защитный механизм в виде иронии?

Да. Я люблю юмор за то, что можно высмеять любую проблему, какой бы серьёзной она не была. Мы дома с мужем часто шутим. Сигарев – самый лучший для меня юморист, у него такое хорошее чувство юмора…

Это по “Стране ОЗ” понятно.

Представляете, я живу с таким юмористом!

А когда он злится, колит остротами?

Он не умеет злиться. Правда, во время съёмок он может начать орать, если что-то не так происходит на площадке. Но это не злость, это истерика. Он по своей натуре очень добрый человек. Я вообще считаю, что юмористы все добрые. Хотя я знаю, что про Васю многие говорят, что он резкий, прямой. У него просто такой вот уральский юмор. Наверное, для кого-то жестковат.

А вы бываете жёсткой, стервой?

Если надо, буду стервой. Я могу её включить. Но мне не интересно быть стервой – это тупо. Да и лет мне много, 43 всё-таки. Я уже понимаю, зачем это делается. Мне не для кого быть стервой. Быть стервой для Васи? Это просто смешно. Он меня очень хорошо знает. Поэтому он и создал для меня роль Ленки Шабадиновой в “Стране ОЗ”. Он знает мою светлую сторону, лучше меня самой.

А разве можно быть для кого-то стервой?

Женщина становится стервой для кого-то. Мы все кем-то или чем-то становимся для кого-то. Если меня что-то не устраивает, я могу послать, а могу и расплакаться… После определённого возраста тебе надоедают эти игры. Дурной характер – это испорченность. Просто человек заигрался и не смог остановиться. Возраст не украшает человека, он даёт понимание, и ты можешь честно себя оценивать. Я понимаю, что я не очень добрый человек. Я требовательна. В своей профессии я не альтруист – я лодырь. Да, у меня непростой характер, но я не испорченная. Раньше все эти качества были неприятны в себе, а теперь я к ним спокойно отношусь. Я вижу себя такой, какая я есть. И меня это больше не пугает. Возраст мне дал понимание, кто я есть на самом деле.

Выглядите счастливой.

Так будет выглядеть любой человек, который сам с собой в ладу.



Кстати, сериал "Ольга" можно посмотреть в "ВКонтакте".