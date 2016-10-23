- Почетно ли для вас выставляться в Эрмитаже? Что вы чувствовали, когда вас сюда пригласили?



- Эрмитаж – прекрасный музей, который содержит величайшую коллекцию фламандских мастеров в мире. Поэтому когда я понял, что мне предстоит здесь выставляться, то был очень воодушевлен. Хоть мои картины и были представлены в других крупных музеях мира, например, в Лувре, мне всегда интересен новый опыт. Работа – не просто непрерывный процесс, это постоянное удовлетворение моего любопытства. Для меня также было очень интересно пообщаться с господином Пиотровским и Озерковым – это выдающиеся интеллектуально богатые люди. (Дмитрий Озерков - заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа – Прим. Metro).



- Как вы относитесь к тому, что вас обвиняют в радикализме в искусстве?

- Мои работы посвящены защите уязвимости. Конечно, в этом всегда присутствует ирония, может быть даже преувеличение, но в конечном итоге это всегда приводит к примирению.



- Что должен испытывать зритель, видя ваши экспонаты?

- Между предметом искусства и зрителем есть некая незримая связь, и мы не можем вмешаться в этот молчаливый диалог. Должен отметить, что ни одно животное не было убито с целью быть выставленным как предмет искусства. Чтобы собирать трупы кошек и собак, я специально ходил по шоссе – именно туда люди относят ненужных питомцев, обрекая их на гибель. А панцири жуков-скоробеев я собирал в азиатских ресторанах: вы знаете, что в Малайзии и Сингапуре едят насекомых и просто выбрасывают их крылья и панцири. Эти насекомые – аллегория связи между нашим и потусторонним мирами, своеобразный мостик между жизнью и смертью.



- Как вы относитесь к тому, что некоторые посетители испытывают брезгливость к насекомым?

- Если в вашем доме живут пауки, считается, что они приносят счастье. Насекомые свидетельствуют о том, что в доме здоровый климат. Это своеобразные радары благополучия. Как только насекомые покидают ваш дом, считайте, что он мертв. Так что при виде насекомых нам нужно чувствовать не отвращение, а, наоборот, уважение и любовь к ним.