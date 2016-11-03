По итогам Всероссийской акции "Марафон добрых дел" составлен рейтинг самых добрых городов России.

Москва заняла второе место в итоговом рейтинге. сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты РФ.

"Самым добрым городом стал Якутск, обогнав Москву и Санкт-Петербург в последние дни. Второе место заняла Москва, а третье - Санкт-Петербург", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что рейтинг будет доступен на сайте Общественной палаты РФ. "Мы в ближайшее время подготовим материал, и вывесим полный рейтинг самых добрых городов России на нашем сайте. К тому же, мы думаем о том, чтобы в следующем году продолжить этот проект", – пояснили в пресс-службе.

Акция "Марафон добрых дел" проводилась с 11 октября по 3 ноября 2016 года. Главная целью акции являлось вовлечение максимального количества россиян в гражданскую активность.