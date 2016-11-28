Популярный радиоведущий Александр Бунин устроил своим подписчикам в Facebook экстремальное зрелище, в прямом эфире он попытался покончить с собой, сообщает информационный портал LIFE. Сотни его зрителей уговаривали его не делать этого, но он был твёрд в намерении убить себя.

К счастью, покончить с собой ему не дал порвавшийся шнурок, на котором журналист хотел повеситься, а после на выручку мужчине подоспели полицейские, которые прибыли по вызову. По словам очевидцев произошедшего, сотрудник правоохранительных органов за кадром сказал на английском, что Бунин жив.

Сам радиоведущий не раскрыл точных причин, толкнувших его на данный поступок, но в комментариях к видео звучала версия, что всему виной проблемы в семье.

Александр Бунин является известным радиожурналистом, сценаристом, лауреатом международных фестивалей документального кино. Больше всего он известен людям как ведущий на радиостанции "Серебряный дождь".