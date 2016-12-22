В России может произойти новый обвал рубля, который повторит сценарии предыдущих девальваций – 1998, 2009 и 2014 годов, считает экономист. По его словам, стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа, в операции «кэрри трейд».
– Грубо говоря, доллары и евро вкладываются в рубли под высокий процент, стабильный или даже укрепляющийся рубль даёт возможность их вывести через некоторое время обратно, обратить рубли «назад» в доллары или евро, получив очень высокую по мировым меркам валютную прибыль, – написал Миркин на своей странице в Facebook. – Это стандартный механизм подготовки будущего валютного / финансового кризиса в России, и не только, который уже сработал три раза, и, видимо, может сработать четвёртый.
Невозможно верить «крепкому рублю», невозможно уверовать в его «стабилизацию», нельзя не видеть, что он опять переоценён и мешает росту, противостоит росту экономики, продолжает эксперт.
– Каждый финансист-практик верит в будущее ослабление рубля, если только не случится «чуда для Москвы» – закрепления надолго цены на нефть на уровне 55 и выше. И стабилизации курса доллара, – пишет экономист. – Но даже если это чудо спасения российской экономики произойдёт и мы вновь захлебнемся в победных реляциях, нельзя верить в то, что это надолго, потому что нет ничего более нестабильного, чем курсы валют и цены на сырье в глобальных финансах, от которых мы зависим «до мозга костей». Поэтому, пожалуйста, наслаждаясь «стабильным рублем», не говорите потом, пожалуйста, что никто, никогда Вас не предупреждал о том, что в будущем внезапная слабость поразит нас.